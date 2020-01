Atendimentos do Cijus em 2019 alcançam mais de 150 mil pessoas

Com a crescente demanda desde a inauguração em 2016, o Centro Integrado de Justiça (Cijus) atendeu em 2019, 151.190 pessoas dentre servidores, jurisdicionados, advogados e membros do Ministério Público e Defensoria.Os dados mostram um aumento de 15,19% em relação ao ano de 2018. Assim, um investimento em portaria, atendimento eficaz do servidor e a criação do agendamento eletrônico foram os serviços necessários para que houvesse um atendimento de qualidade aos jurisdicionados.A direção do Cijus apresentou os números relativos aos trabalhos e atividades desenvolvidas durante o ano de 2019, o que reafirma a importância de sua criação há três anos.Ressalte-se que a Coordenadoria de Atermação e Atendimento Judicial registrou aumento da demanda de atendimentos de 6,48%, totalizando 42.595 distribuições de novos processos, e inovou com o agendamento eletrônico para atermação/certidões implantado em outubro, em parceria com o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e a Secretaria de Tecnologia do TJMS, para que o cidadão compareça em dia e hora marcada para o atendimento.Para se ter uma ideia da importância da inovação tecnológica, nos três primeiros meses foram realizados 2.261 agendamentos eletrônicos - números que não seria alcançado sem o esforço de todos os servidores e colaboradores e o apoio do Des. Paschoal Carmello Leandro, presidente do TJMS, e do Des. Geraldo de Almeida Santiago, presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais.Dênis Alcântara, corretor de imóveis e perito imobiliário, têm motivos suficientes para exaltar o trabalho do Poder Judiciário em prol a população. "Além da facilidade de acesso, o bom atendimento faz a diferença, pois todas as vezes que procuro o Cijus sempre há algo novo que facilita a vida das pessoas," ressaltou.O Centro Integrado de Justiça Des. Nildo de Carvalho (Cijus) está localizado no cruzamento da Av. Calógeras com as ruas 26 de agosto e 7 de setembro.