Atendimento remoto auxília quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda

O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Estácio Campo Grande está oferecendo atendimento remoto para quem quer aproveitar os dias de isolamento social para fazer a declaração de Imposto de Renda. Os contribuintes têm até o dia 30 de junho para acertarem as contas com o leão. Quem não entregar no prazo é multado em, no mínimo, R$ 165,74.

Em Mato Grosso do Sul, a estimativa da Receita Federal é que 455 mil contribuintes entreguem a declaração do imposto de renda referente aos ganhos do ano de 2019. A professora e Coordenadora do NAF, Lizandra Menezes, explica que o primeiro passo é o contribuinte separar os documentos necessários para fazer a declaração.

O contribuinte deve separar documentos como: informes de rendimentos dos trabalhos, recebidos de aluguel de imóveis para terceiros, informes de rendimentos bancários e de planos de saúde, além dos recibos médicos e odontológicos”, explica.

Para garantir o atendimento dos contribuintes que estão com dúvidas na hora de preencher a declaração, o NAF tem oferecido atendimento gratuito por três canais diferentes de atendimento: WhatsApp, e-mail e Instagram. O atendimento é para contribuintes com atendimento de até R$ 81 mil, no ano de 2019.

“Todos os anos, o NAF faz o atendimento gratuito a população. Neste ano, não tem sido diferente. Só adaptamos a forma de atender para contribuir com o distanciamento social. O atendimento tem sido feito por ferramentas online. Se o contribuinte tem dúvidas sobre o preenchimento da declaração ou algum documento que precisa separar, estamos à disposição para ajudá-lo”, conta a professora Lizandra Menezes, da Estácio Campo Grande.

O atendimento virtual do NAF está disponível às quintas e sextas, das 15h às 18h, e sábado, das 8h às 10h. Outra forma de ser atendido é encaminhar as dúvidas para o e-mail naf.fescg@estacio.br ou por DM (mensagem no particular) no Instagram @lpgestacio.cg. Os e-mails e DMs são respondidos por ordem de chegada.

De acordo com a Receita Federal, todas as pessoas físicas residentes no Brasil e que tiveram, no ano de 2019, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 estão obrigadas a declararem imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos (uma rescisão trabalhista, por exemplo), não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil, no ano passado, também estão obrigados. Existem outros grupos, ainda, obrigados a acertarem as contas com o órgão.

Atendimento virtual do Naf da Estácio Campo Grande

WhatsApp: (67) 9 98128-5223

E-mail: naf.fescg@estacio.br

Instagram: @lpgestacio.cg

O atendimento, via WhatsApp, é quinta e sexta, das 15h às 18h, e sábado, das 8h às 10h. E-mails e DMs são respondidos por ordem de chegada.