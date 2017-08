Atendimento emergencial na Casa do Trabalhador em Dourados gera bons resultados

Campo Grande (MS) – A sensibilidade da direção da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), por meio do diretor-presidente, Wilton Acosta, proporciona condições para minimizar a demanda reprimida de serviços na Casa do Trabalhador de Dourados. A implantação de um atendimento emergencial nas segundas e terças-feiras, está sendo possível com o deslocamento de servidores de Campo Grande.

A necessidade de desenvolver esse trabalho emergencial foi demonstrada na reabertura do local nessa segunda-feira (14.8), com o comparecimento de centenas de pessoas à procura de habilitação ao Seguro-Desemprego, encaminhamento para vagas de emprego, acesso ao microcrédito entre outros benefícios.

De acordo com o coordenador de Intermediação de Mão de Obra, Edson Bobadilha, “as pessoas beneficiadas demonstraram satisfação em poder encaminhar suas demandas e fizeram elogios à iniciativa”. A Funtrab assumiu o compromisso de agilizar medidas de maneira que, dentro de pouco tempo, seja possível habilitar mais servidores e, assim, retornar ao atendimento pleno em Dourados.

Waldemar Hozano – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Xuxa

