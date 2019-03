Divulgação

A semana em Guia Lopes da Laguna, cidade distante 233 km de Campo Grande, foi agitada por conta da visita da Carreta da Justiça. A unidade móvel chegou na segunda-feira (18) e ficou estacionada até esta sexta-feira (22), na Rua Adalberto de Menezes, em frente a Prefeitura. Cerca de 900 pessoas foram buscar os serviços jurídicos gratuitos, prestados pelo Poder Judiciário de MS. Nesta, que foi a terceira vez que a Carreta foi até a comarca, foram abertas 153 ações, um novo recorde.

A equipe, liderada pelo juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, realizou 137 conversões de união estável em casamento, 12 divórcios, 4 pedidos de fixação de alimentos e guarda, além da expedição de 10 documentos de identidade realizados pelo Instituto de Identificação de MS. Também foram feitas 60 consultas e orientações gerais e a Defensoria Pública estadual fez 27 atendimentos.

Como forma de comparativo, para demonstrar o crescimento da demanda na comarca de Guia Lopes da Laguna, em 2017 foram abertos 77 processos e realizados 63 casamentos, em 2018 foram 97 processos abertos e 85 conversões em casamento.

Segundo o juiz responsável, o aumento da procura demonstra que existe uma demanda pelos serviços e que a Carreta da Justiça caiu no gosto da população. "Guia Lopes da Laguna é um município com 10 mil habitantes e, depois de dois anos atendendo, ficou demonstrado que existe uma confiança por parte da população em contar com os serviços do Poder Judiciário, que são prestados de forma muito rápida", disse o juiz, que salientou a grande divulgação realizada para esta edição.

A Carreta da Justiça funciona como um pequeno fórum, com gabinete do juiz, sala para promotor e defensor público, sanitário, uma pequena copa e a varanda na frente para recepção das pessoas, o que totaliza 44 m².

O objetivo da proposta é aproximar o Judiciário da população e dar cidadania às pessoas que nunca tiveram atividade judicial e judiciária em sua cidade, sem a necessidade de viajar para outra cidade onde haja fórum.