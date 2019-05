Atendido pela Educação Especial da SED, estudante da Rede Estadual de Ensino é aprovado em curso de Biomedicina

Deficiente auditivo com implante coclear, o jovem de 17 anos concluiu o Ensino Médio na REE, ainda em 2018, e ingressou na universidade por meio da nota do Enem.

Campo Grande (MS) – Às portas da vida adulta, os desafios para a conclusão do Ensino médio e ingresso na universidade são muitos. A determinação dos estudantes, o apoio dos familiares e o engajamento dos profissionais envolvidos nesse processo são fatores determinantes para o sucesso do adolescente e, quando esse contexto se soma à uma deficiência relacionada à audiocomunicação, as conquistas se tornam ainda maiores.

A trajetória de Douglas Vieira Zerial, de 17 anos, até a conclusão dos estudos não foi simples. Deficiente auditivo com implante coclear, o jovem concluiu os estudos na Escola Estadual Profª. Flavina Maria da Silva, localizada no Jardim Botafogo, em Campo Grande, e conseguiu ir além: com o ingresso na faculdade ele segue em busca de novas conquistas, agora na na vida acadêmica. Com a nota obtida no Enem, ele conquistou a vaga para o curso de Biomedicina em uma instituição de ensino superior da Capital.

Para atingir essa importante marca, Douglas contou com a ajuda do Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (Ceada), vinculado à Coordenadoria de Políticas para Educação Especial (Copesp), responsável pelo atendimento Educacional Especializado (AEE) em Língua Portuguesa, para estudantes deficientes auditivos da Rede Estadual de Ensino (REE). Somente em 2018, o Centro atendeu 42 estudantes com deficiência auditiva, com atividades que envolvem leitura, interpretação e também a produção textual. “No começo, tinha grande dificuldade nas matérias de Língua Portuguesa e Redação, então me encaminharam para o atendimento especializado no Ceada. (…) Fui bem recebido pela coordenação e pela professora, que me ajudaram no período de permanência no Centro”, disse o estudante.

De acordo com dados de 2017, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 9,7 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva. O número representa pouco mais de 5,1% da população do País. Desse total, quase 1 milhão são crianças e jovens até 19 anos.

Para a gerente pedagógica do Ceada, Rosângela da Costa Pereira Mariano, o resultado é uma amostra do sucesso no trabalho realizado durante o período que o estudante foi atendido pelo Centro. “A equipe do Ceada comemorou, e muito, o resultado do Douglas. Durante pouco mais de um ano, ele frequentou o Atendimento Educacional Especializado, no período de agosto de 2017 até dezembro de 2018, e o testemunho dele é uma prova de que esse atendimento foi primordial para o bom desempenho”, disse.

Com o curso já em andamento desde início de 2019, o estudante votou agradecer pelo atendimento recebido no Centro. “Muito obrigado a todos que acreditaram que eu iria realizar o meu sonho de cursar a faculdade. A ajuda foi de grande valia para minha formação e só tenho gratidão pelas professoras, equipe em geral e todos que fazem parte do Ceada”, concluiu Douglas.

O Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (Ceada) fica na rua Antônio da Silva Vendas, 159 – Jardim Bela Vista – Campo Grande (MS), e atende os estudantes da Rede Estadual de Ensino de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED)