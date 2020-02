Presente em 60 escolas em MS, "Escola Segura, Família Forte" se torna referência internacional

O secretário de Governo, Eduardo Correa Riedel - Foto: Divulgação

Interagir, promover a segurança e atender a população são alguns dos objetivos do programa “Escola Segura, Família Forte”, que desde 2017 vem atendendo crianças e adolescentes de 60 escolas de todas as redes de ensino e melhorando os indicadores escolares com o fortalecimento dos vínculos entre segurança pública, escola e família na prevenção de situações conflituosas no ambiente escolar e entorno, sendo exemplo para outros países.

O programa desenvolvido pela Secretaria de Gestão Estratégica (Segov), em parceria com a secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e as secretarias de Educação estadual (SED) e municipal (Semed), faz com que o secretário de Governo, Eduardo Correa Riedel, encare o projeto como um dos pioneiros no Brasil, afinal mais de 90 projetos de países de toda a América Latina foram inscritos, mas apenas Mato Grosso do Sul e Piau foram selecionados no Brasil.

“Isso demonstra que estamos trabalhando com critério e inovação para melhorar a qualidade de vida da população, mesmo diante de uma conjuntura financeira difícil na economia do País”, orgulha-se Riedel.

Nesta semana, uma comissão formada pelo técnico do CAF, Eduardo Fagre, e representantes das secretarias inseridas no projeto participaram de uma reunião estratégica na sede da Governadoria para discutir a fase final de avaliação do programa.