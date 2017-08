Atenção servidor: Escolagov está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação

Cursos são oferecidos ao servidor público gratuitamente e fazem parte da política de gestão de Reinaldo Azambuja.

Campo Grande (MS) – Com foco na capacitação de servidores, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) está oferecendo novas vagas para cursos gratuitos de aperfeiçoamento. A medida faz parte do planejamento estratégico da gestão do governador Reinaldo Azambuja e tem como objetivo melhorar o desempenho do serviço público.

Desde o início da atual gestão, mais de 15 mil servidores passaram pelo aperfeiçoamento nas mais diversas áreas. Ao todo 13 cursos estão com inscrições abertas:

A Escolagov informa que os cursos são voltados preferencialmente para o servidor público. Para se matricular é preciso acessar o site e clicar no banner Cursos. Primeiro é preciso fazer o cadastro e, em seguida, a inscrição. Os selecionados recebem e-mail informando sobre a vaga e depois sobre a matrícula. Quem fica fora da seleção recebe um e-mail com a lista de espera.

Para o governador, os investimentos têm trazido retorno significativo para toda a população. “Investir na qualificação do funcionalismo é melhorar o desempenho do planejamento estratégico. A atração de novos investimentos traz muitos benefícios e contribui para a desburocratização da máquina pública, trazendo recursos adicionais para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população”, frisou Reinaldo Azambuja.

O diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino, reforçou que a sociedade atual vive a era do conhecimento e que os servidores não podem mais ficar parados no tempo. “Temos que buscar o conhecimento cada vez mais. O servidor público tem procurado a Escola de Governo para se qualificar e atender as demandas. Nossos cursos são todos voltados para apoiar o servidor, que pode adquirir os conhecimentos necessários para desenvolver bem sua função. Sou professor por formação e sempre acreditei que o melhor caminho é a qualificação, é a formação, é a busca do conhecimento”, finalizou.

