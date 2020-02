Ataque terrorista deixa pelo menos 30 mortos na Nigéria

Pelo menos 30 pessoas morreram durante o ataque terrorista - Foto: Reprodução/Estadão

Pelo menos 30 pessoas morreram durante um ataque terrorista na noite do último domingo, 9, na região nordeste da Nigéria. De acordo com autoridades locais, o grupo jihadista Estado Islâmico da África Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês) é o responsável pelo ataque.

Apesar do nome indicar uma relação com o Estado Islâmico (ISIS), o grupo tem vinculação com o Boko Haram, facção terrorista africana que surgiu em 2016, agindo principalmente na região nordeste da Nigéria, próximo a fronteira com o Níger.

"Os insurgentes mataram pelo menos 30 pessoas, a maioria passageiros que viajavam pela estrada entre Maiduguri e Damaturu, e incendiaram veículos", anunciou em um comunicado um porta voz do governo local.

Ainda de acordo com as autoridades nigerianas, mulheres e crianças que sobreviveram ao ataque teriam sido sequestradas pelo grupo terrorista.