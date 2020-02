Atacarejo inova e oferece emprego com três dias trabalhados por mês

Ao todo, foram oferecidas 20 vagas no Fort da Praça do Papa, modalidade Intermitente, sendo que 12 já foram preenchidas, restando 8 vagas - Foto: Divulgação

Com intuito de estimular geração de emprego e, ao mesmo tempo, saber qual modelo se encaixa nos trabalhos oferecidos pelos atacarejos, o Fort Atacadista abriu processo seletivo para duas novas modalidades de trabalho.

Nas oportunidades chamadas Part Time e Intermitente, os funcionários trabalham 22 horas por mês, que, somados, totalizam 3 dias, sendo sexta, sábado e domingo, no período da madrugada, realizando o abastecimento dos produtos de toda a loja. Como benefício, recebem vale transporte e refeição na loja nos dias trabalhados.

Ao todo, foram oferecidas 20 vagas no Fort da Praça do Papa, modalidade Intermitente, sendo que 12 já foram preenchidas, restando 8 vagas. O currículo pode ser enviado para o e-mail genteegestao76@fortatacadista.com.br, com o assunto Repositor Noturno. Outras 10 vagas foram abertas na unidade Coronel Antonino, modalidade Part Time, sendo que cinco vagas já foram preenchidas, restando cinco vagas, onde o currículo pode ser enviado para genteegestao170@fortatacadista.com.br, com o assunto Repositor Noturno.

Diferenças

Na modalidade Part Time, os funcionários têm dias fixos de trabalho. Já na modalidade Intermitente, o funcionário é convocado com três dias de antecedência.