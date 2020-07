Associação Pestalozi cria campanha de doações para ampliar acesso à programa de fisioterapia

O método é oferecido gratuitamente pela Instituição - (Foto: Divulgação)

Pessoas com paralisia cerebral vêm adotando ainda mais a técnica de reabilitação, desenvolvida pela Associação Pestalozzi de Campo Grande que, com apenas 30 dias, já sentem uma melhora no aspecto físico e psicossocial. O THERASUIT®, método intensivo de fisioterapia, conseguiu obter resultados surpreendentemente rápidos em relação a outros convencionais procedimentos fisioterapêuticos, uma vez que demoram cerca de um ano para apresentar efeitos positivos.

Além de ser um método de alta qualidade, de origem russa, é oferecido gratuitamente pela Instituição, uma forma de tornar tal medicina acessível a quem precisa. Tem como principal objetivo promover a autonomia sobre o controle dos membros e ganho de força, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida a seus pacientes.

A campanha “1 ano em 1 mês” foi criada com a finalidade de angariar fundos para novas salas de aplicação do procedimento intensivo de fisioterapia, das quais necessitam tanto de aparelhos especializados, como pequenas reformas para efetuar a ampliação do espaço. Dessa forma, a fila de espera para atendimentos pode ser reduzida e o trabalho será mais eficiente.

COMO DOAR:

A Associação aceita doações via transferências bancarias, via Paypal (boleto em site seguro) e débito em contas de energia. Para mais dúvidas a respeito dos valores, basta acessar o link: https://bityli.com/VF1ov