Associação dos Profissionais de Gastronomia de Mato Grosso do Sul é lançada oficialmente

Durante discurso, a presidente da APG-MS, Dedê Cesco, destacou as particularidades da gastronomia regional e a razão de existir da Associação. - Divulgação



Uma noite de união, sonhos, projetos e, claro, muitos pratos elaborados. Assim foi a festa oficial de lançamento da Associação dos Profissionais de Gastronomia de Mato Grosso do Sul (APG-MS), que já havia aprovado, em assembleia no último dia 4 de novembro, o estatuto e elegido a sua primeira diretoria.

O evento realizado na noite de segunda-feira (10) reuniu, no Espaço Dedê Cesco, em Campo Grande, convidados, a diretoria eleita e associados, com a presença, inclusive, de profissionais de cidades do interior do estado, como Dourados e Corumbá.





Durante discurso, a presidente da APG-MS, Dedê Cesco, destacou as particularidades da gastronomia regional e a razão de existir da Associação. “Nós temos uma riqueza nas mãos: temos a única gastronomia de fronteira do Brasil. Vamos defender a gastronomia regional e fortalecer os profissionais que trabalham na área em nosso estado”, afirmou Dedê.

Marlon Libório, vice-presidente da APG-MS, espera que a Associação faça em todo o MS o que a região da Grande Dourados tem conseguido fazer ao longo dos últimos quatro anos. “Dourados teve o primeiro curso de gastronomia do estado, a cada ano são 60 novos profissionais no mercado. Isso mudou completamente o perfil dos estabelecimentos da região e o público tem sentido a diferença. Toda profissão tem que ter um associação, associados somos mais fortes para levar capacitação, para promover intercâmbios de conhecimento, para proporcionar melhores experiências e sermos reconhecidos por isso”, declarou.

Mãe boliviana, pai argentino, ambos feirantes. Essa realidade fez Emerson Aguirre despertar para a paixão pela cozinha. Depois de abandonar a carreira de fuzileiro naval em Brasília e acumular experiências na Capital Federal e em São Paulo, Emerson voltou para Corumbá, onde chefia o Don Aguirre, um restaurante especializado na cozinha boliviana com uma leitura brasileira.

Diretor de políticas de inclusão e agricultura familiar da Associação, Emerson foca na formação de mão de obra para atender ao mercado. “O cenário da gastronomia em Corumbá tem muito espaço para crescer ainda e as pessoas estão despertando aos poucos para o regionalismo. Lá não temos nenhum curso, nenhuma formação na área. Formamos mão de obra com iniciativas próprias, mas acredito que a Associação vá ampliar os horizontes dos cozinheiros e demais profissionais, contemplando o pessoal do interior também”, afirmou.

Para o chef André Nardo, a Associação trará um forte impacto para a economia local. “É inspirador ver a união de tantos cozinheiros que sabem que a nossa profissão não é só cozinhar. É também pesquisar, descobrir produtos, conhecer pessoas e indicar pessoas. Usando matéria-prima daqui produzida por produtores locais, a gente ajuda a roda da economia girar”, afirmou.

Além dos pratos preparados pelos chefs, a programação da noite contou com uma apresentação de contação de histórias com o Grupo Prosa & Segredo e o anúncio oficial da 2ª edição da Comitiva dos Chefs, que será realizada em agosto de 2019.

Estiveram no evento o Diretor de Operações do Sebrae MS, Tito Estanqueiro, o músico Marcelo Loureiro, representantes da Fundtur-MS, MS Gás, Banco Bradesco, além dos alunos do curso de Gastronomia da Uniderp.



Diretoria Biênio 2019-2020

PRESIDENTE: DEDÊ CESCO

VICE-PRESIDENTE: MARLON LIBÓRIO

PRIMEIRO SECRETÁRIO: LUIS HENRIQUE SOARES

SEGUNDO SECRETÁRIO: ANDRÉ NARDO

PRIMEIRO TESOUREIRO: EDUARDO REJALA

SEGUNDO TESOUREIRO: LAUDIR MUNARETTO

DIRETORIA PARA CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: JEAN CHARLES QUESNELLE

DIRETORIA PARA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: ANDRÉ CHOUNK E FELIPE CARAN

DIRETORIA PARA POLÍTICAS DE INCLUSÃO: ANDERSON MEDEIROS E EMERSON AGUIRRE

DIRETORIA PARA EVENTOS, MARKETING E REDES SOCIAIS: GABRIEL PIMENTEL E BIA BRANCO

DIRETORIA ENOGASTRONOMIA: CHARLES E JONAS

DIRETORIA PARA PARCERIAS E BENEFÍCIOS: THALIS E SYLVIO TRUJILLO

DIRETORIA COLABORATIVA E DE INTERCÂMBIO COM ESTUDANTES DE GASTRONOMIA: CAROLINE MARCHIORETTO E FERNANDA VEIGA

DIRETORIA DE INTERCÂMBIO GASTRONÔMICO INTERNACIONAL: PAULO MACHADO E FRANCESCO LUIGI

CONSELHOS:

CONSELHO DE ÉTICA: HELEN BRAZ, GUSTAVO HELNEY, ANDREA, KALY E BETO MORAIS.

CONSELHO FISCAL: EDSON GOULART, CLEBIS, CASLU, DANI THOMAZ E INEU