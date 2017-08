Assistentes sociais de MS podem participar de Projeto Depoimento sem Dano

A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) confirmou que estão suspensos os efeitos da Resolução nº 554/2009 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Agora, os assistentes sociais do Núcleo Psicossocial do Estado de Mato Grosso do Sul podem participar no Projeto Depoimento sem Dano, em atuação junto às varas da infância e juventude do Tribunal de Justiça de MS.

O Projeto Depoimento sem Dano quer viabilizar a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A coleta de depoimento acontece em sala equipada com brinquedos e aparelhos de áudio e vídeo, e um especialista acompanha a criança. Da sala de audiência, o juiz, o promotor e o advogado acompanham o procedimento.

No Mato Grosso do Sul, o Conselho Regional de Serviço Social (Cress 21ª Região) estava proibindo a participação dos assistentes sociais no projeto com base na resolução editada pelo CFESS, que entende que a indagação especial de Crianças e Adolescentes no âmbito do Poder Judiciário constitui função própria da magistratura e que a metodologia do projeto não possui nenhuma relação com a formação ou conhecimento profissional do assistente social.

Contudo, o desembargador federal André Nabarrete entendeu que a resolução ultrapassou os limites do poder regulamentar já que a Lei nº 8.662/93, que versa sobre a profissão do Assistente Social, não traz qualquer vedação nesse sentido.

“Não há impedimento a que o juiz valha-se do auxílio dos profissionais assistentes sociais para inquirir crianças e adolescentes, o que reflete tratamento mais apropriado aos jovens vítimas ou testemunhas de violência em processos judiciais, como consignado na sentença, em consonância com o disposto nas normas constitucionais destacadas (arts. 227 e 204) e com o ECA (arts. 150, 151)”, declarou.

Assim, o desembargador determinou ao conselho regional que se abstenha de proibir a participação de assistentes sociais no projeto, bem como de aplicar qualquer penalidade aos referidos profissionais no Estado de Mato Grosso do Sul.

