Assentado é autuado por exploração ilegal de madeira

No lote do infrator, localizado no assentamento Tamarineiro I, foi encontrado 1 m³ de lenha cortada em pequenas toras - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

Durante fiscalização nos assentamentos rurais de Corumbá na tarde de ontem (22), a Polícia Militar Ambiental (PMA) da região autuou um assentado que tinha lenha sem autorização ambiental.

No lote do infrator, localizado no assentamento Tamarineiro I, foi encontrado 1 m³ de lenha cortada em pequenas toras. No momento da autuação o dono não estava no local e o sobrinho que estava cuidando do lote disse que não sabia de onde as árvores tinham sido cortadas. A PMA acredita que elas tenham sido retiradas da reserva legal do assentamento.

O infrator não tinha o Documento de Origem Florestal (DOF) que é o documento necessário para poder armazenar ou transportar qualquer produto florestal.

A lenha foi aprendida e o proprietário do lote autuado e multado em R$ 1.500. Ele vai responder por crime ambiental e caso seja condenado poderá pegar de seis meses a um ano de prisão.