Árvore cai sobre parquinho de crianças na Mata do Jacinto

A queda de uma árvore, após o temporal do último dia 19 de janeiro assustou moradores do bairro Mata do Jacinto, região do Prosa, em Campo Grande.

Os ventos de até 100 quilômetros por hora arrancaram completamente a espécie nativa do chão, fazendo-a despencar sobre uma área pública na Avenida Lucas Evangelista Leite, utilizada para o lazer de crianças e adultos.





Moradora local, Márcia Oliveira, conta que a árvore não resistiu ao vento. No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros recebeu pelo menos 28 chamados para ocorrências de queda de árvores e a Defesa Civil outros 13.

“Para nossa sorte a queda foi em um dia que as crianças não estavam brincando ali, porque ali tem balanço e é um local bastante frequentado por elas”, frisa a moradora.

No ano passado, a combinação de chuvas e ventos fortes provocaram a queda de inúmeras árvores. Uma família ficou presa dentro do carro, sob galhos e dois homens de moto foram atingidos por uma árvore de grande porte.

O problema foi parar na Câmara Municipal, o vereador William Maksoud (PMN) encaminhou pedido de providências à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep), durante a sessão desta quinta-feira (8), solicitando a remoção da árvore caída e poda de outros exemplares na região.

“Ao longo dos últimos anos, uma série de problemas como o plantio de espécies em locais inadequados, o manejo impróprio ocasionaram problemas para a população e para a administração pública. Pra isso as diretrizes do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) precisam ser seguidas e aplicadas à risca, a fim de evitar tragédias na nossa cidade”, comenta o vereador.

PDAU - O Plano estima um total de 153.122 árvores nas vias urbanas de Campo Grande. No setor do Aero Rancho é encontrado o maior número de árvores (5.024), seguido dos setores Moreninha, Centro-Oeste, Universitário e Nova Lima. Porém, quando considerada a área em Km2, o Núcleo Industrial é o maior setor da área urbana de Campo Grande, com 24,26 Km2. No Aero Rancho é encontrado também o maior número de habitantes/Km2 (33.804), seguido do Nova Lima (29.580), Santo Amaro (23.129) e Moreninha (22.339).