Artista dá aula de motivação em curso de auditores do TCE-MS

Ruberval Araújo Cunha, ator performático e poeta repentista, como ele mesmo se apresenta, proporcionou momentos de descontração e reflexão durante o penúltimo dia do curso de capacitação dos 49 novos auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Com o rosto pintado, chapéu de nordestino e arrastando uma mala, ele surpreendeu os servidores que há vinte dias entraram para um curso específico em normas, regimentos, instrumentos de fiscalização, licitações... Termos e práticas que estarão presentes na rotina dos novos auditores.

Com espontaneidade, Ruberval fortaleceu a motivação, que é uma dos pontos relevantes do TCE-MS, e transmitiu conceitos que serão fundamentais no desempenho da função de auditor. “Agora uma nova porta se abre para esses profissionais, mas todos precisam estar preparados para essa nova fase. Devem entender o momento de modernização que passa o Tribunal e valorizar o caráter preventivo adotado pela atual gestão compartilhada do presidente Waldir Neves”.

Antes do artista, os novos servidores da Corte de Contas ganharam a oportunidade de aprofundaram o conhecimento sobre “Prática dos instrumentos de fiscalização - auditoria e inspeções”, com o auditor de controle externo Sandelmo Albuquerque. Ainda nessa semana foi abordado pelo também auditor de controle externo, Felipe Hideo Yamasato, as “Práticas de fiscalização em licitações, contratos e suas execuções financeiras”. As consequências da não prestação de contas, a análise de licitações e contratos, diferença entre auditoria e inspeção e contratações públicas foram pontos importantes abordados pelo palestrante.

O curso de Formação de Auditores de Controle Externo, será concluído nesta sexta-feira, dia 02 de fevereiro no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, com a palestra sobre “Introdução sobre o Planejamento do TCE-MS”, com o diretor de gestão e modernização, Douglas Avedikian, e a palavra institucional do presidente , conselheiro Waldir Neves.

O curso está sendo realizado pela Escola de Controle Externo (Escoex), com carga horaria de 150 horas distribuídas em 33 módulos com conteúdos específicos para a área de Auditoria de Controle Externo. Todos os instrutores são servidores do Tribunal de Contas e a capacitação foi pensada para oferecer qualidade, efetividade nas ações direcionadas a fim de fortalecer ainda mais o crescimento profissional de cada um.