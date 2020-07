Arrendatário é multado em R$ 3 mil por derrubada de árvores no interior do MS

O infrator de 35 anos derrubou diversas árvores dentro de uma área de 10,6 hectares - ( Foto: Polícia Militar MS)

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo autuou ontem (5), durante fiscalização ambiental nas propriedades rurais do município de Eldorado, um arrendatário de uma propriedade rural, por crime ambiental de extração de árvores de grande porte ilegalmente. O infrator de 35 anos derrubou diversas árvores dentro de uma área de 10,6 hectares da propriedade, o local teve o levantamento da extesão de área medidos por GPS, para mudança no uso do solo em plantio de lavoura, sem autorização do órgão ambiental.

A terra estava gradeada para o plantio da lavoura e as árvores ficaram caídas em diversos capões e na borda da reserva da fazenda. As atividades foram paralisadas. O infrator, residente em Mundo Novo, responderá por crime ambiental de exploração de madeira ilegalmente. A pena é de seis meses a um ano de detenção. Ele também foi multado administrativamente em R$ 3.000,00 pela infração ambiental.

Informações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul*