Arrecadação de brinquedos realizada pelo Cope leva mais alegria e diversão a crianças

Mostrar o lado humano e social da profissão do agente penitenciário, esse foi o objetivo da ação realizada pelo Comando de Operações Penitenciárias (Cope) da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), nessa quinta-feira (13.12). Ao todo, foram doados mais de 120 brinquedos às crianças do Centro de Educação Infantil (Ceinf) Paulo Siufi, da Vila Margarida, na Capital.

As peças foram arrecadadas por meio de doações dos próprios servidores da Agepen, sociedade e colaboradores. Além disso, foram entregues brinquedos em crochê confeccionados por reeducandos do presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.

“Todo mundo abraçou a causa – amigos, familiares e colegas de trabalho – e em uma semana conseguimos arrecadar muitos brinquedos novos e usados em bom estado de conservação e que vai alegrar o final de ano da criançada”, afirmou o comandante do Cope, João Bosco Correia.

Para a diretora da instituição, Adriana Diniz do Carmo, a entrega representou algo especial, principalmente pela mobilização de diversas pessoas, assim como, o trabalho de ressocialização de pessoas privadas de liberdade que também contribuiu com essa doação. “Os brinquedos serão distribuídos para os alunos, pois o empenho da equipe da Agepen foi tão grande que abençoou a todos”, agradeceu a diretora parabenizando a iniciativa.

Em discurso, o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, agradeceu a dedicação dos agentes penitenciários pela solidariedade. “É uma ação que representa o carinho pelas crianças que são o nosso futuro e demonstra que aquelas pessoas que estão momentaneamente presas também podem servir à sociedade”, ressaltou o dirigente destacando que essa iniciativa demonstra o apoio da Agepen em prol de toda a população.

Atualmente, o Ceinf atende 240 alunos de seis meses a cinco anos de idade de diferentes bairros da Capital. A solenidade de entrega contou com a participação do chefe de Gabinete da Agepen, Pedro Carrilho de Arantes e agentes integrantes do Comando de Operações Penitenciárias.

Texto e fotos: Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)