Pesquisadores podem enviar trabalhos para o Arquivo Público para revista comemorativa

Em comemoração aos trinta anos de sua criação, o Arquivo Público Estadual, órgão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), iniciou a produção de uma revista eletrônica comemorativa, de acesso gratuito, com previsão de lançamento para outubro deste ano.

A revista eletrônica – que busca o apoio de pesquisadores e acadêmicos de todo o Estado – pretende estreitar a relação do Arquivo Público com a pesquisa de modo geral, com ênfase na exploração e apuração científica, divulgar as produções acadêmicas e os trabalhos da instituição ao longo dos seus trinta anos.

O envio de pesquisas e trabalhos acadêmicos deve ser feito até o dia 31 de agosto.

Instituição

A atribuição do Arquivo Público Estadual é preservar a memória histórica de Mato Grosso do Sul por meio da gestão dos documentos produzidos e acumulados pela administração pública, garantindo a produção de fontes para a pesquisa histórica.

O Arquivo tem sob sua guarda documentos de valor permanente e ou histórico e documentos pertencentes a empresas com atividades encerradas de grande importância na construção da identidade cultural. Entre eles o acervo da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que recentemente ganhou o certificado da Unesco de “Memória do Mundo” e da Companhia Matte Larangeira, composto por documentos textuais, fotos e recortes de jornais.

A biblioteca do Arquivo Público é especializada em arquivologia e história regional. Conta ainda com um acervo digitalizado de jornais dos séculos XIX e XX.

As normas de envio de pesquisas e reportagens para a publicação na revista eletrônica do Arquivo Público Estadual estão já estão disponíveis.

O material deve ser entregue pessoalmente ou via Correios; em pendrive ou cd-rom na sede do APE, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, térreo. Também serão recebidas inscrições por e-mail, enviadas para um ou mais dos seguintes endereços:

