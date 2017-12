Aproveite de forma integral todos os alimentos vegetais que você tem em casa

Aproveitando os alimentos de forma integral, é possível colaborar para a diminuição do desperdício no país. - DIVULGAÇÃO

Você sabia que alguns alimentos conseguem ter até 10 vezes mais nutrientes nas cascas do que na própria polpa? Cascas, talos e folhas podem colaborar para deixar qualquer receita ainda mais gostosa, saudável e repleta de vitaminas. Aproveitar os alimentos de forma integral pode ajudar as pessoas a se protegerem de diversos tipos de doenças como Diabetes, Infarto, Diverticulite, Câncer, ajuda a controlar o nível de colesterol no sangue e ainda na perda de peso.

A coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário N. Sra. do Patrocínio (CEUNSP), Amanda Calegari, explica que descascar certos alimentos faz com que eles percam diversos nutrientes extremamente importantes para o organismo. “Muitas verduras, frutas e legumes possuem mais fibras nas cascas do que na polpa em si. A casca da banana, por exemplo, possui muito mais cálcio, potássio e ferro do que na própria polpa”, reforça a professora.

As pessoas acreditam que as folhas da couve quando já não estão mais tão verdinhas, estão estragadas, mas muito pelo contrário, elas ainda podem ser consumidas sem nenhum problema. As cascas da melancia também podem ser aproveitadas e com elas preparar um delicioso doce, repleto de fibras.

Aproveitando os alimentos de forma integral, é possível colaborar para a diminuição do desperdício no país. “Precisamos estar atentos ao desperdício. Apenas no Brasil são descartadas mais de 40 toneladas de alimentos por dia e isso pode implicar em diversos quesitos, mas o principal é com relação a segurança alimentar pois, cerca de 1 bilhão de pessoas não possuem acesso adequado ao alimento verdadeiramente saudável e sofrem de deficiência de minerais, fibras e vitaminas, em pleno século XXI”, explica Amanda.

A professora ainda explica que o desperdício de alimentos também afeta o meio ambiente, impactando principalmente a biodiversidade, o solo, a escassez da água e a emissão de carbono que cresce a cada ano. “É importante que todos reflitam sobre a importância destes pontos, pois reúnem educação nutricional, ambiental e social, refletindo em saúde e qualidade de vida para toda a população”, diz.

A professora Amanda Calegari preparou duas receitas deliciosas que podem ser feitas com cascas de frutas. Veja abaixo:

Bolo de casca de banana

Ingredientes:

4 unidades de casca de banana

2 ovos

2 xícaras de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

3 xícaras (chá) de farinha de rosca

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura:

½ xícara (chá) de açúcar

1 xícara e ½ (chá) de água

4 unidades de banana

½ unidade de limão

Modo de preparo: Lave as bananas e descasque. Separe 4 xícaras de casca para fazer a massa. Bata as claras em neve e reserve na geladeira. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as casas de banana. Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem. Por último, misture delicadamente as claras em neve e o fermento. Despeje em uma assadeira untada com margarina e farinha. Leve ao forno médio pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos.

Para a calda: queime o açúcar em panela e junte a água, fazendo um caramelo. Acrescente as bananas cortadas em rodelas e o suco de limão. Cozinhe. Cubra o bolo ainda quente.

Doce de casca de melancia



Casca de Melancia ralada

Açúcar 0,5 kg

3 unidades de cravo