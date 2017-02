Aprenda o que é prioridade na sua vida

Mais do que nunca, hoje, quando uma criança nasce, a sociedade já espera que ela tenha um futuro traçado. Em quais escolas vai estudar, qual faculdade irá cursar, em qual multinacional importante vai trabalhar. Com o passar do tempo, essas influências nos fazem acreditar que é realmente isso que queremos, porém essas cobranças fazem com que nós tenhamos uma falsa percepção do que é importante para nós. Devemos sempre nos perguntar se o que toda uma sociedade espera de nós é efetivamente o melhor para nós mesmos.

Esses casos são tão simbólicos porque acontecem com uma maioria gritante entre as pessoas. Dizem-nos que devemos trabalhar duro em uma carreira, seja ela de engenharia ou direito, quem sabe medicina, para que cheguemos o mais rápido possível ao sucesso. Tenha em mente que o que é importante para um indivíduo não será necessariamente importante para o outro. Mas você sabe realmente identificar quais são as prioridades da sua vida?

Geralmente, descobrimos estes pontos importantes em pequenas coisas, porém também pecamos ao deixar esses detalhes passarem batidos aos nossos olhos. Para identificar o que tem maior importância para nós, devemos analisar o que nos faz felizes, o que nos deixa bem e conectados com nós mesmos.

Existe um exercício para descobrir quais são as coisas mais importantes na sua vida que merecem toda a sua energia. Pare e analise quais são as coisas das quais você não consegue viver sem, coisas que te oferecem prazer e benefícios, a curto, médio e longo prazo. Mas faça realmente uma reflexão, pois existem coisas das quais dependemos para viver bem, e que pelo fato de termos elas presentes diariamente, esquecemo-nos de sua importância. Depois de montar a sua lista, veja quais dos itens merecem mais atenção, e por fim, encaixe esses itens no seu dia a dia. Se eles já estão presentes, apenas aumente a frequência, claro, se fizer sentido pra você!

De alguma forma, todas essas coisas devem interagir e fluir naturalmente sem excessos. Quando você descobre quais são os itens mais importantes, de fato pra você, passa a depositar a sua energia com outro aspecto, sendo algo mais prazeroso e natural. No fim de tudo isso, você já terá andado um bom pedaço da sua busca pelo equilíbrio.

Veja Também

Comentários