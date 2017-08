Aprenda como fazer arroz marroquino

Ingredientes:

- 1 ½ colheres (sopa) de óleo (20 ml)

- 1 ½ xícaras (chá) de Arroz Tio João + Vita (270 g)

- 2 paus de canela, quebrados na metade

- 2 colher (sopa) de azeite de oliva (30 ml)

- 1 cebola cortada em lâminas (160 g)

- 3 xícaras (chá) de peito de frango em tiras (340 g)

- Sal e pimenta a gosto

- 1 dente de alho picadinho (3g)

- ½ xícara (chá) de uvas-passas pretas (70 g)

- ¼ xícara (chá) de vinho branco seco (50 ml)

- ¼ xícara (chá) de salsinha picada (folhas de 5 ramos)

- ¼ xícara (chá) de amêndoas laminadas e torradas (25 g)



Modo de Preparo:

Aqueça o óleo em uma panela, em fogo alto. Junte o arroz - não é preciso lavar - e deixe fritar, mexendo, por alguns segundos. Acrescente 3 xícaras de chá de água (550 ml) fervente, os paus de canela e sal a gosto. Deixe ferver. Tampe a panela, abaixe o fogo para mínimo e cozinhe por 15 minutos, ou até que a água seque. Retire a panela do fogo e mantenha-a abafada por 5 a 10 minutos.



Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio alto. Acrescente as cebolas e refogue até ficarem douradas. Tempere o frango com sal e pimenta. Coloque o frango e o alho na frigideira e refogue mais um pouco, aproximadamente 4 minutos. Junte as uvas passas, o vinho branco e deixe evaporar.



Com a ajuda de um garfo, misture o arroz cozido para soltar os grãos. Coloque-o na frigideira com o frango e misture. Tempere com sal e pimenta recém-moídos. Polvilhe a salsinha picada e mexa. Sirva com as amêndoas torradas por cima.

