Aprenda a preparar 3 receitas de petiscos para o fim de semana

Receber os amigos e familiares em casa sempre está na lista de compromissos do fim de semana. E o que não pode faltar para esses momentos são petiscos, não é mesmo? Pensando nisso, Arisco separou três receitas práticas e saborosas para curtir com os amigos em casa.

SANDUÍCHE DE PERNIL

Rendimento: 6 pessoas

Tempo de preparo: 1h

INGREDIENTES

2 - colher(es) de sopa óleo

2 - unidade(s) cebolas grandes cortadas em rodelas

1/2 - quilo(s) pernil de porco sem osso

3 - xícara(s) água

1 - colher(es) de chá sal

2 - unidade(s) tomates médios cortados em rodelas cheiro-verde a gosto

1/2 - xícara(s) (chá) de maionese arisco

6 - unidade(s) pães franceses cortados ao meio

MODO DE PREPARO

1 - Em uma panela de pressão, aqueça 1 colher (sopa) de óleo em fogo médio e frite 1 cebola por 2 minutos ou até dourar. Junte o pernil e frite por 5 minutos ou até dourar.

2 - Coloque a água fervente e o sal.

3 - Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 30 minutos, contados a partir do início da pressão.

4 - Apague o fogo e aguarde sair todo o vapor.

5 - Espere esfriar e desfie a carne.

6 - Reserve.

7 - Em uma panela, aqueça o óleo restante em fogo médio.

8 - Frite a cebola restante e o tomate por 3 minutos ou até murcharem.

9 - Junte a carne reservada e retire do fogo.

10 - Acrescente o cheiro-verde e a maionese ARISCO.

11 - Misture. Recheie os pães e sirva em seguida.

BOLINHOS DE ARROZ

Rendimento: 20 pessoas

Tempo de preparo: 1h

INGREDIENTES

2 xícara(s) arroz cozido

1/2 xícara(s) leite fervente

1 unidade(s) sachê de tempero arisco tempera mais massas, batatas e arroz

1 colher(es) de sopa margarina

2 unidade(s) ovos batidos

1 xícara(s) farinha de trigo

3 colher(es) de sopa queijo parmesão ralado

1 colher(es) de sopa salsinha picada

PARA FRITAR

óleo a gosto

MODO DE PREPARO

1 - Em uma tigela grande, coloque o arroz e amasse ligeiramente com um garfo.

2 - Reserve.

3 - À parte, dissolva o tempero ARISCO Tempera Mais Massas, Batatas e Arroz no leite.

4 - Junte a margarina e misture até derreter.

5 - Acrescente ao arroz reservado e junte os ovos, a farinha, o queijo e a salsinha.

6 - Misture até a massa ficar homogênea.

7 - Em uma panela pequena, aqueça o óleo em fogo médio.

8 - Com o auxílio de duas colheres (sopa), modele porções de massa e frite-as aos poucos, até dourar por inteiro.

9 - Retire com uma escumadeira e escorra em papel toalha.

10 - Sirva em seguida.

PASTEL ASSADO DE SIRI

Rendimento: 20 pessoas

Tempo de preparo: 1h

INGREDIENTES

300 grama(s) carne de siri

1 colher(es) de sopa suco de limão

1 colher(es) de chá azeite-de-dendê

1 unidade(s) cebola pequena picada

1 dente(s) alho amassado

1 unidade(s) tomate médio, sem sementes, picado

2 colher(es) de sopa pimentão verde picado

2 colher(es) de sopa pimentão vermelho picado

1 cubo(s) caldo sabor tempero baiano arisco

1/2 xícara(s) água fervente

1/2 xícara(s) leite de coco

250 grama(s) massa para pastel

MODO DE PREPARO

1 - Preaqueça o forno em temperatura média(180°C).

2 - Em uma tigela média, coloque a carne de siri e o suco de limão.

3 - Misture e reserve.

4 - Em uma panela média, aqueça o azeite de dendê em fogo médio.

5 - Doure a cebola e o alho.

6 - Acrescente o tomate, o pimentão verde, o pimentão vermelho e a carne reservada.

7 - Refogue por 3 minutos.

8 - Dissolva o caldo Arisco sabor Tempero Baiano na água e junte ao refogado reservado.

9 - Misture o leite de coco e cozinhe com a panela parcialmente tampada, mexendo sempre, até ferver e aparecer o fundo da panela.

10 - Reserve até esfriar.

11 - Coloque os discos de massa de pastel sobre uma bancada seca.

12 - Coloque 1 colher (sopa) da mistura reservada em cada disco.

13 - Feche os pastéis e fixe as bordas com as pontas de um garfo.

14 - Coloque em uma assadeira retangular grande (40 x 28 cm) e leve ao forno por 15 minutos ou até dourar.

15 - Sirva quente.

#DicadaChef Se preferir, acrescente 2 colheres (sopa) de azeitona verde picada.

