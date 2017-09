Aprenda a fazer uma Paella deliciosa

Ingredientes:

- 4 camarões rosa com a casca

- 250 gde camarões médios, limpos

- 300 gde vôngole limpo

- sal, pimenta e suco de limão a gosto

- 5 colheres (sopa) de azeite

- 500 gde lombo de porco em cubos, temperado com sal e limão

- 1 cebola grande, picada

- 2 dentes de alho, picados

- 2 tomates maduros, sem pele e sem sementes picados

- 2 pimentões vermelhos, sem pele e cortados em tiras

- 100 gde vagem cortada em pedaços

- 3 xícaras (chá) de Arroz Tio João (540 g)

- 1 colher (café) de açafrão em pó

- 6 xícaras (chá) de caldo defrango

- 4 ramos de salsinha, picados



Modo de Preparo:

Escalde os camarões rosa em água fervente e reserve. Tempere os camarões médios e o vôngole com sal, suco de limão e pimenta.



Aqueça 3 colheres (sopa) de azeite num tacho próprio para paella, junte os cubos de lombo e doure-os de todos os lados. Junte a cebola, o alho e refogue por mais alguns instantes.



Acrescente os tomates, os pimentões (reserve algumas tiras para a decoração), a vagem, 1 1/2 xícara (chá) de água e cozinhe em fogo fraco por 10 minutos.



Despeje o arroz espalhando sob forma de cruz, sem mexer. Junte o açafrão, o caldo defrango, o vôngole, os camarões médios e cozinhe em fogo baixo até que o líquido comece a secar.



Distribua os camarões rosa aferventados e as tiras de pimentão reservadas por toda a superfície da paella. Apague o fogo, deixe descansar por 5 minutos, polvilhe com a salsinha e sirva em seguida.

