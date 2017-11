Aprenda a fazer pratos low carb em curso gratuito

da Redação com Assessoria

Clientes da Rede Comper de Supermercados que estejam fazendo dieta low carb ou que queiram enveredar por esse caminho, no sentido de ingerir menos calorias e reduzirem automaticamente o apetite, podem participar gratuitamente de cursos de culinária oferecidos neste mês, na Cozinha Experimental, localizada no Hipercenter Jardim dos Estados. As inscrições devem ser feitas nos SACs de quaisquer das 13 de lojas em Campo Grande.

Dedê Cesco, chef de cozinha da Rede Comper em Campo Grande, informa que as receitas low carb foram introduzidas na programação da Cozinha Experimental por serem tendências saudáveis. “Assim como na moda, na gastronomia também há tendências. A dieta low carb é uma tendência e por isso é importante que os chefs fiquem antenados quanto a isso”.

Com o decorrer do tempo, é necessário que as pessoas adquiram hábitos alimentares saudáveis, explica Dedê. “Esse tipo de dieta diminui o consumo de açúcar e, nesse caso, não só os doces, mas aquilo que se transforma rapidamente em açúcar e prejudica a saúde. Então, esse consumo será feito de maneira mais saudável e equilibrada”.

A chef relata que há preocupação mundial de vários órgãos da saúde com taxas de obesidade. “A Cozinha Experimental também tem essa preocupação social. Não é um local em que simplesmente são ensinadas receitas, mas sim um palco onde os clientes podem ter acesso a informações saudáveis e que interfiram positivamente em seu dia a dia”.

Fique por dentro da programação:

8/11 – 14h30 – mousse de chocolate branco

14/11 – 8h30 – salada de quinoa (sem glúten)

21/11 – 8h30 – costelinha de porco assada com mandioca

22/11 – 14h30 – raviolone de ricota ao molho carbonara

23/11 – 14h30 – brownie low carb

28/11 – 8h30 – carne de panela com cerveja

29/11 – 14h30 – sanduíche de biscoito com sorvete

A cozinha – Cozinha Experimental é um programa de aulas de culinária realizado no Hipercenter Jardim dos Estados, que conta com a participação de clientes e de instituições beneficentes. Além dos clientes, funcionários também podem participar, desde que estejam sem uniformes caso os estejam usando ou fora do horário de expediente. Mais informações a respeito podem ser obtidas pelos e-mails fernandabardauil@comper.com.br e elizangelamarchini@comper.com.br.