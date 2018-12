Aprenda a escolher um bom azeite de oliva para as ceias de Natal e Ano Novo

Consumir azeite de oliva proporciona vários benefícios a saúde, como por exemplo o controle da diabetes, auxílio na prevenção do câncer, da osteoporose e até mesmo o Alzheimer - Divulgação

As festas estão chegando e as ceias de Natal e Ano Novo pedem pratos regados a um bom azeite de oliva. As prateleiras dos supermercados estão sempre com inúmeras opções, com uma variedade de rótulos e preços diferenciados. Mas você sabe como escolher um bom azeite?

Consumir azeite de oliva proporciona vários benefícios a saúde, como por exemplo o controle da diabetes, auxílio na prevenção do câncer, da osteoporose e até mesmo o Alzheimer. Diante disso, a OLIVA (Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliveira) lista algumas dicas para auxiliar os consumidores na hora de escolher um bom azeite.

Escolha embalagens preferencialmente com vidros escuros, que protegem o azeite da luz, pois o azeite quando exposto à luminosidade, seja ela natural ou artificial, propicia a oxidação e isso prejudica a conservação do produto. Lembre-se, menor acidez não garante a qualidade do azeite, pois esta é apenas um dentre outros parâmetros de qualidade.

Também é importante ter atenção à origem do produto, saber quando e onde foi envasado e seu prazo de validade. Em relação ao preço, desconfie sempre de azeites com preço muito abaixo do praticado do mercado, pois pode ser um indício de produto não conforme com os padrões de qualidade. Sempre que possível, dê preferência a marcas de renome.

O site oficial da OLIVA (www.oliva.org.br) contém outras dicas para o melhor consumo do azeite, sempre alinhado com as diretrizes do Conselho Oleícola Internacional (COI), principal órgão mundial ligado ao azeite.