Apple apresenta novo iPad com tela mais brilhante e iPhone 7 vermelho

A Apple apresentou nesta terça-feira (21) uma versão atualizada do seu iPad, com tela mais brilhante de 9,7 polegadas, que, segundo a companhia, é o eletrônico dessa linha mais em conta já lançado.

Os novos tablets serão liberados para encomenda a partir do dia 24 de março em mais de 20 países, incluindo o Brasil.

A Apple não revelou o preço do aparelho no país, mas, nos Estados Unidos, custará US$ 330. O valor é menor que o iPad Pro, vendido por a partir de US$ 600. A redução no preço sinaliza uma tentativa da empresa de impulsionar o segmento de tablets, cujas vendas despencaram em todo o mundo e, no Brasil, caiu 32% em 2016.





O novo iPad vem com tela Retina, que possui resolução de 2.048 x 1.536 pixels, processador A9 (64-bit) e bateria com autonomia para manter o aparelho funcionando durante dez horas.

As câmeras frontal e traseira registram imagens de 1,2 Megapixel e 8 MP, respectivamente. O tablet também filma em HD (1.080p).

A empresa mostrou ainda um iPhone 7 e 7 Plus na cor vermelho. A edição especial é uma parceria entre Apple e a (RED), uma organização que mantém programas de combate ao HIV e à Aids na África.

A fabricante norte-americana também informou que o iPhone SE será disponibilizado nas versões com 32 GB e 128 GB, substituindo, respectivamente, as de 16 GB e 64 GB.





