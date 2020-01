Aposentado reencontra família depois de 52 anos

O reencontro com muita emoção aconteceu no dia 5, depois de 52 anos de separação e muitos anos de procura - Foto: Divulgação/Assessoria

Antônio Ribeiro, 70, sempre foi muito apegado a sua família, mas após alguns desencontros, perdeu o contato com sua mãe, irmã e meia-irmã.

Antonio relata que a última vez que as viu foi em 1967, quando na época moravam em Aparecida do Taboado, na vila São Jerônimo. Mas o aposentado relata que por conta da separação entre as famílias, perdeu o contato com todos os parentes.

Quando entrou em 2020 decidiu que era a chance de reencontrar sua família que não via a mais de 50 anos. O aposentado que ainda vive em Aparecida, entrou em contato com o investigador da polícia, Marcelo Garcia de Paula, e contou que estava a procura de sua mãe Maria Mariana, sua irmã Conceição e sua meia-irmã Cidinha.

Com as informações prestadas por Antônio, a polícia conseguiu descobrir que a mãe do aposentado adotou o sobrenome do marido, passou a se chamar Maria Mariana Benetolli e viveu seus últimos dias na cidade de Limeira (SP), tendo falecido no ano de 2015, aos 84 anos de idade. A meia-irmã de Antônio, apelidada de Cidinha, adotou o sobrenome do marido dela, passando a se chamar Aparecida Creuza de Freitas. Também viveu seus últimos dias na cidade de Limeira (SP), tendo falecido em dezembro de 2017, aos 62 anos de idade.

A meia-irmã de Antônio, Conceição chama-se Maria Conceição Benetolli. Ela foi localizada. Hoje com 69 anos, reside na cidade de Cuiabá (MT). O reencontro com muita emoção aconteceu no dia 5, depois de 52 anos de separação e muitos anos de procura.