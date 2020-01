Após ser adiado, Prouni tem inscrições abertas até 1º de fevereiro

Da Redação com Agência do Rádio

Esta edição do Prouni vai selecionar estudantes para mais de 250 mil bolsas parciais e integrais - Foto: Agência Brasil

Estão abertas as inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos). A iniciativa seleciona candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para vagas em cursos de graduação de instituições privadas com bolsa de estudos parcial ou integral, levando em conta a nota do exame.

O prazo para o fim das inscrições foi estendido pelo MEC (Ministério da Educação) até 1º de fevereiro, por causa da suspensão na justiça do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). O problema ocorreu após erro na correção do Enem de 2019.

O cronograma inicial previa que as inscrições começassem nesta terça (28). No entanto, até as 22h (horário de Brasília), o site do Prouni ainda não estava permitindo esse procedimento.

Esta edição do Prouni vai selecionar estudantes para mais de 250 mil bolsas parciais e integrais. A consulta das bolsas disponíveis já pode ser feita no endereço eletrônico, com base em três critérios: o curso, a instituição ou o município desejado.