Após seis dias, incêndio que consumiu 28 mil hectares no Parque do Ivinhema é controlado

Bombeiros contaram com ajuda da chuva para conter as chamas; equipes permanecerão em alerta no local pelas próximas 48h para evitar que os focos ressurjam.

Campo Grande (MS) – Com a ajuda da chuva que caiu nesta quinta-feira (19.10) à tarde em diversos municípios sul-mato-grossenses, o Corpo de Bombeiros conseguiu colocar fim ao incêndio que já durava seis dias no Parque Estadual das Várzeas do rio Ivinhema, em Jateí. Levantamento da Corporação aponta que o fogo destruiu 28 mil hectares do parque.

Foram seis dias de trabalho intenso de cinco equipes no combate às chamas. Chefe do Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior, explica que os Bombeiros haviam conseguido isolar os focos entre o Córrego Fumaça e a margem do Rio Ivinhema.

Ontem à tarde, as chamas começaram novamente a se espalhar, mas a chuva auxiliou no combate e eles conseguiram colocar fim ao fogo. “As equipes estão fazendo rescaldo no local e permanecerão em alerta por 48h para evitar que os focos ressurjam”, adiantou.

O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Naviraí auxiliou nos trabalhos durante toda a semana, com sobrevoos para os militares estimarem a área atingida pelas chamas.

Segundo os Bombeiros, a região de várzea requer mais atenção devido à quantidade de vegetação depositada em seu solo que acaba servindo como combustível para as chamas. No local, há registro inclusive de incêndio no subsolo.

Com 73345 hectares de extensão, o Parque Estadual das Várzeas do rio Ivinhema é uma área de proteção ambiental que estende pelos municípios de Jateí, Naviraí e Taquarussu.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Centro de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros