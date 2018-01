Após oito dias, cerca de 800 mil participantes do Enem 2017 ainda não viram a nota

Dos 6,7 milhões de candidatos inscritos, cerca de 4,7 milhões efetivamente participaram do exame - Divulgação

Um balanço divulgado na noite de ontem (26) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostra que, oito dias depois da divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017, 41% dos candidatos inscritos ainda não checaram o sistema para ver seu resultado.

O resultado foi liberado por volta das 12h do dia 18. De acordo com o Inep, às 16h30 desta sexta, o sistema do Enem havia registrado 3.920.930 acessos únicos de candidatos que fizeram as provas em novembro.

Esse número representa 58% do total de 6.731.203 pessoas inscritas para fazer o Enem 2017. Porém, o Inep informou que 2 milhões de candidatos inscritos não chegaram a fazer as provas.

Dos cerca de 4,7 milhões de participantes do exame, quase 800 mil ainda não fizeram login no sistema para checar suas notas nas provas objetivas e de redação.