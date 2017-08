Após incêndio, UFRJ dará apoio financeiro emergencial a estudantes atingidos

A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) dará apoio aos estudantes que tenham sido atingidos pelo incêndio ocorrido hoje (2), por volta das 4h, na Residência Estudantil, no campus da Ilha do Fundão, na zona norte da cidade, inclusive com apoio financeiro emergencial.

Em nota, a universidade diz que ajudará aqueles que relataram perda de documentos e que também irá avaliar a situação acadêmica dos estudantes que não puderem cumprir normalmente seus compromissos, por causa do incêndio.

O fogo que foi controlado por volta das 5h30 atingiu oito apartamentos em uma ala que abriga 165 estudantes. Por orientação dos bombeiros, foi necessário desligar a energia elétrica do prédio.

Segundo a instituição, a causa do incêndio ainda está sendo investigada pelas autoridades com o acompanhamento da Superintendência Geral de Políticas Estudantis (SuperEst) e da prefeitura da UFRJ.

De acordo com a universidade, um estudante sofreu fratura na perna ao tentar sair do local e foi hospitalizado. Três tiveram ferimentos menos graves ou relataram inalação de fumaça.

Na nota, a reitoria lamentou profundamente o episódio e reforçou que acompanhará de perto a situação, “dando prosseguimento às políticas de assistência estudantil pautadas pelo atendimento integral ao estudante”.

