Após ficar doente de saudades, cãozinho faz visita ao seu dono internado em hospital

A alegria que um pet consegue passar ao ser humano é um forte instrumento para tornar a vida das pessoas mais felizes e até mesmo mais completa. Seja qual bichinho for, eles estão sempre ao nosso lado, nos melhores e nos piores momentos, e muitas vezes nos ajudam a superar situações difíceis, como quando vamos parar em um hospital.

Um exemplo disso é o que aconteceu com Walmir Lopes, que foi internado para um tratamento, e o seu cãozinho Joy, ficou literalmente doente de saudade do seu dono.

Sensibilizados com a situação e cientes do diagnóstico do cachorrinho, os colaboradores da Unimed Campo Grande promoveram mais um Dia do Desejo. Sem saber o que o esperava, o beneficiário foi levado até a recepção de internação da unidade hospitalar, onde ao chegar, foi recepcionado pelo pequeno Joy e seus familiares.

Ao ser questionado sobre o sentimento após receber a surpresa, seu Walmir disse que só tinha a agradecer. "Quer maior felicidade que essa? O Joy é meu companheiro de casa e de viagem há 12 anos, então estamos aqui cheios de felicidade. Só tenho a agradecer", disse.

É comprovado que o uso de animais na terapia melhora a autoestima de pacientes internados e ajuda no tratamento de doenças. Esse tratamento se chama Terapia Assistida por Animais (TAA), e pode envolver várias espécies de animais – as mais conhecidas são cães e cavalos, mas também podem ser usados gatos, aves e até répteis.

Sua esposa, dona Cleusa Elias Lopes, disse que a visita animou o marido. "A visita do animal de estimação contribuiu bastante para ele se animar e se recuperar mais rápido", comentou. Além do pet e da esposa, também participaram da surpresa, cunhados e amigos do paciente.

De acordo com a enfermeira hospitalar, Denise Aparecida Oliveira, o beneficiário sempre fala do animalzinho e do quanto ele é importante. "O seu Walmir sempre dizia para nós do hospital o quanto o animalzinho é importante para ele, que fazia parte da sua rotina diária, por isso escolhemos ele para participar do Dia do Desejo, como uma forma de animá-lo e proporcionar uma tarde de alegria", conta.

Lei

Foi sancionada em 30 de agosto de 2019 pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), a lei Nº 5.385, de 28 de agosto de 2019, que autoriza animais domésticos e de estimação fazerem visitas a pacientes em hospitais públicos e privados em todo o estado.

Conforme o texto, cada hospital ou unidade de saúde terá o seu próprio critério e normas para organizar a visita no tempo e local de permanência dos animais