Após Brasil ser ludibriado por Trump, Soraya pede avaliação de ingresso na OCDE

A senadora Soraya Thronicke (PSL) apresentou requerimento à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado para que fosse avaliada a real necessidade do Brasil ingressar na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).



Segundo a senadora, " O Brasil tem envidado esforços para aderir à Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo composto por 36 países, dentre os quais somente Chile e México são da América Latina". O requerimento cita que a Comissão deveria avaliar se vale a pena ao País tamanho esforço para aderir à OCDE.

O apoio americano à entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), anunciado durante a visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington em março, ainda não se traduziu em ações formais dentro da organização. Apesar da promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que auxiliaria o país a se tornar membro da organização, em uma reunião do Conselho de Representantes ocorrida na terça-feira, os EUA mantiveram o bloqueio ao processo de análise do ingresso do Brasil e de outros países, informou o jornal Valor Econômico .

Trump lubidriou Bolsonaro e não apoiou Brasil na OCDE

No requerimento de Soraya, ela cita que "nosso País sinalizou para o governo dos Estados Unidos da América que, nesse esforço de adesão, estaria disposto a declinar de seu tratamento diferenciado de “país em desenvolvimento” na Organização Mundial do Comércio".

Isso dá direito a um tratamento especial e diferenciado nas negociações dentro da OMC. Segundo o ministro Ernesto Araújo, da ala olavista do governo Bolsonaro, o status não ajudava o Brasil a conseguir incrementar o comércio com o resto do mundo. A medida foi uma contrapartida ao apoio de Trump para a entrada do Brasil na OCDE.

A senadora ainda questiona: " A OCDE versa sobre temas diversos, tais como educação, transportes, saúde, previdência social, responsabilidade fiscal e desenvolvimento sustentável. Contudo, não possuímos uma análise de impacto da referida adesão nesses mais variados setores, inclusive a considerar as medidas paralelas tomadas, como a mencionada em relação à OMC.".

A Comissão do Senado, presidida por Nelsinho Trad (PSD), retirou o requerimento da pauta, na quinta (09) e não foi votado.