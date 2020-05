Após alerta de grupo de monitoramento de fakenews, TCE/MS manda retirar anúncio de site

Site Jornal da Cidade Online é investigado na CPI das FakeNews

O grupo de monitoramento e combate a fakenews Sleeping Giants, cuja versão brasileira está no ar há cerca de uma semana, avisou o TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul) que havia anúncio da instituição no site propagador de notícias falsas "Jornal da Cidade Online". Após a repercussão nacional do Sleeping Giants Brasil, que registra e informa empresas que seus anúncios estão aparecendo em sites de fakenews, o TCE/MS determinou a suspensão do banner.

O Jornal da Cidade Online é investigado pela CPMI da Fake News, formada por senadores e deputados federais, e tem diversos processos. O site usa fotos alteradas para forjar redatores nos textos.

Redatores do site são fotos da internet com modificações

O Sleeping Giants surgiu nos Estados Unidos e minou o patrocínio nos sites da extrema direita, base do presidente Donald Trump. Um brasileiro, que não quis se identificar por temer ameaças, decidiu criar a versão brasileira. Até o momento, a conta no Twitter já conta com 212,1 mil seguidores. A versão brasileira definiu como principal objetivo “a luta coletiva contra o discurso do ódio e das fake news”.

O site Jornal da Cidade Online tinha conseguido 903 anúncios nos últimos 12 meses por meio da plataforma de mídia programática do Google. Estas empresas fizeram juntas 1.987 anúncios diferentes no site no mesmo período. O maior anunciante foi o Banco do Brasil, com 28 peças publicitárias diferentes veiculadas na página, de acordo com o portal.

A única monetização fixa, que não vinha pelo Google Ads, era do TCE/MS. A corte fiscal vinha pagando pelo anúncio ser veiculado em todo o território nacional. No Twitter, o site é descrito como “o que mais divulgou Fake News nas eleições de 2018”.

Imediatamente, o TCE ganhou destaque e acabou sendo citado até pelo jornal espanhol El País. A repercussão teve efeito. De acordo com a assessoria do tribunal, o anúncio foi suspenso.

A suspensão dos anúncios do Banco do Brasil geraram polêmica após o filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, tuitar sobre e exigir, nos bastidores, que o anúncio fosse retomado. Na sexta-feira os asseclas do governo bolsonaristas mantiveram os banners do Banco no site.

Em outra postagem, acusa o Sleeping Brasil Giants de ter viés comunista, como passaram a ser chamados todos os adversários de Bolsonaro, inclusive os amigos, como os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Até o momento, o site sentiu o golpe e reage para se manter propagando fakenews.