Após 27 anos, educadora de trânsito reencontra redação escrita para SNT

“Outro problema grave são as batidas de veículos. Há aqueles que conseguem escapar, mas também há os que vão para uma viagem sem volta. Para que isso não aconteça, basta prestar atenção no sinal, nas placas, na faixa de segurança, andar sempre em sua mão, olhar se tem alguma coisa errada com o veículo, etc.”

O trecho acima foi retirado da redação “Cumpra-se a lei”, escrito em 1990 por Luciene de Fátima Oliveira, na época com 15 anos de idade. O texto estava entre as 10 primeiras redações de Campo Grande no concurso sobre o tema trânsito, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) na Semana Nacional de Trânsito daquele ano.

27 anos se passaram, mas o trecho da redação, infelizmente, ainda permanece atual. Tentando mudar essa situação, está a própria autora da redação. Isso mesmo, Luciene de Fátima Oliveira ingressou na Polícia Militar em 1998 e há 13 anos trabalha com educação de trânsito.

Atualmente, a cabo Luciene desempenha suas funções no Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (Cematran) do 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária e transfere na criação de jogos educativos de trânsito toda a sua paixão por construção.

“O trânsito é um tema muito importante para a vida das pessoas e, hoje em dia, meu foco é para que a criança aprenda através do visual e do toque com a parte teórica em atividades lúdicas. A gente tem que trabalhar com uma parte de amor e outra de didática para ter resultado”, enaltece.

A redação foi reencontrada na última quarta-feira (20.9) por Luciene. Como estava participando das atividades lúdicas da Cidade Escola de Trânsito – Detranzinho com escolas de Campo Grande, decidiu levar aquela preciosidade a Inês Pereira Esteves, que naquela época assinou o seu certificado de participação como chefe do Núcleo de Apoio Didático do Detran-MS e que hoje, além de chefe da Divisão de Educação de Trânsito do Detran-MS, é sua parceira de trabalho.

“A minha intenção era, apenas, mostrar para a professora Inês essa redação que foi guardada por muitos anos. Agora, pretendo mostrar para os estudantes com quem atuo, pois gosto de trabalhar a formação emocional das crianças”, disse Luciene.

Enquanto corrigia as redações, Inês deixava algumas considerações para o escritor. No caso de Luciene a mensagem foi: “Parabéns pela sua redação. Está excelente”. Hoje, ao reler o texto, a chefe da Divisão de Educação se emociona em ver que seu trabalho colaborou com o desenvolvimento de uma adolescente, que hoje, adulta, abraça essa causa tão importante que é o trânsito.

“Educação é a semente, os educadores para o trânsito são semeadores e os estudantes são a terra boa que vão resultar frutos hoje e amanhã, portanto, investir na educação para o trânsito é o grande desafio”, refletiu Inês.

Veja Também

Comentários