Incêndio no Pantanal é controlado e equipes são desmobilizadas

Não há mais nenhum foco, segundo as imagens de satélite - Fotos: Divulgação/Defesa Civil

Os focos de incêndio no Pantanal Sul-mato-grossense foram controlados e a força-tarefa criada pelo Estado está em processo de desmobilização nesta sexta-feira (8). Foram 23 dias de combate intenso ao incêndio que destruiu 173,2 mil hectares.

Além do trabalho da equipe, as chuvas ajudaram a controlar a queimada. Não há mais nenhum foco, segundo as imagens de satélite.

A informação é do coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli. Segundo ele, a decisão de desmobilizar a equipe levou em conta a previsão de mais chuvas para a região.

“Com a previsão de chuva para os próximos dias, os incêndios controlados e o risco mínimo de fogo, as equipes entraram em processo de desmobilização”, explicou.

Ainda conforme ele, cerca de 200 homens trabalharam no combate às chamas, incluindo bombeiros militares, funcionários de Ibama, Previfogo e Defesa Civil, policiais militares, militares ambientais, rodoviários federais e grupamento aéreo.