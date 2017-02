Aplicativo que deixa fotos com efeito anime se torna febre um mês após o lançamento

A Meitu, empresa líder em retoques digitais, com seus aplicativos ativados em mais de 1,1 bilhões de dispositivos exclusivos, anunciou hoje um aumento de 480% em novos usuários fora da China em seus aplicativos de edição de fotos Meitu. Esse crescimento foi impulsionado por seu novo efeito "Hand Drawn", que foi usado mais de 320 milhões de vezes desde seu lançamento em 11 de janeiro deste ano.

Viralizou

O novo filtro estilo anime de Meitu "Hand Drawn" virou febre nas redes sociais, compartilhado por celebridades como Jimmy Fallon, Brie Larson, Kate Beckinsale, James Corden e Jessica Nigri. Em apenas 13 dias, esse sucesso viral ajudou a empurrar o aplicativo Meitu para os primeiros lugares da App Store, da Apple, e do Google Play, em mais de 30 países.

No Brasil, a onda de tirar fotos "fofinhas" pegou tanto que o país foi o mercado internacional com a melhor recepção ao serviço.

CRESCIMENTO GLOBAL

Em 2016, a Meitu surgiu como uma das principais plataformas de internet móvel do mundo, com foco em aplicativos de beleza, gerando mais de 6 bilhões de fotos e vídeos a cada mês. No mesmo ano, a empresa lançou o BeautyPlus e o MakeupPlus globalmente, uma nova geração de aplicativos de beleza e de maquiagem virtual, que triplicou o crescimento em 2016, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e na Índia.

Rápido, prático e com muitas opções de filtros, o MakeupPlus destaca-se por sua precisão e naturalidade nas aplicações de maquiagem virtual. No Brasil seu crescimento foi de 812%, maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Gratuito e disponível para Android e iOS, ele constantemente é recomendado por celebridades, maquiadores e artistas.

No geral, a Meitu cresceu sua base de usuários global para mais de 430 milhões de usuários fora da China.

"Acreditamos que 2017 será um grande ano para a realidade virtual e para a realidade aumentada móveis", diz Frank Fu, vice-presidente e diretor administrativo da Meitu. "E os millennials irão cada vez mais olhar para marcas de estilo de vida e beleza para aproveitar essa tecnologia e dar-lhes mais oportunidades para experimentar produtos do conforto de seus próprios telefones".

Em 2017, a Meitu se concentrará globalmente em alavancar suas tecnologias de reconhecimento facial e experimentação virtual para criar um ecossistema de beleza, onde os usuários possam descobrir, experimentar e criar novos olhares, diretamente do smartphone. Trabalhando com marcas de beleza bem conhecidas, varejistas, maquiadores e influenciadores, a Meitu vai focar na criação de conteúdo altamente localizado, incluindo tutoriais em vídeo e dicas que ajudarão sua comunidade a se conectar e trazer seus looks virtuais favoritos para o mundo real.

Veja Também

Comentários