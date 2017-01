Aplicativo indica pontos de internet móvel pública

Se tem uma coisa que não pode faltar no Carnaval, além da cerveja gelada, é internet. Afinal, acompanhar a programação dos blocos de rua, combinar a chegada com os amigos e ainda postar a foto da turma não é para qualquer pacote de dados. Com Instabridge, os foliões de carteirinha podem permanecer conectados à internet sem gastar nada e sem o risco de perder a maior festa do ano!

“Nossa rede colaborativa permite que usuários se conectem à internet livre em qualquer cidade e acreditamos que este é um aplicativo que deve estar no smartphone de todos. O Carnaval é uma época importante para os brasileiros e localizar um transporte, buscar um endereço, enviar uma mensagem instantânea para um amigo e até mesmo postar nas redes sociais é essencial. Com o aplicativo Instabridge, os usuários são capazes de se conectar ao WiFi gratuito automaticamente e aproveitar este momento ao máximo”, diz Niklas Agevik, CEO da Instabridge.

Veja abaixo como encontrar WiFi gratuito durante o Carnaval e aproveite! Instabridge é a maior comunidade de compartilhamento de WiFi no mundo que reúne hoje 300 mil pontos de WiFi no Brasil para conexão de internet móvel. Por meio de um aplicativo gratuito para Android e iOS, Instabridge disponibiliza informações sobre conexões de WiFi disponíveis nas proximidades de sua localização para acesso rápido à internet sem pagar nada.

O aplicativo já tem memorizado diversas senhas de rede WiFi no mundo todo e oferece a opção de conexão automática, sem que seja necessário solicitar qualquer informação no local, para redes públicas. No Instabridge, os pontos de WiFi são identificados e cadastrados pelos próprios usuários, portanto, todo mundo pode incluir novos pontos de internet pública ao aplicativo, como cafés, bares, restaurantes etc. Atualmente, Instabridge já tem mais de 4,7 milhões de downloads no mundo, sendo 3,6 milhões somente no Brasil.

Como conectar a uma rede WiFi no Instabridge

Instabridge tem jeitos diferentes de conexão para Android e iOS. Veja como proceder após o download do aplicativo no seu aparelho:

Android: Quando você está ao alcance de um WiFi adicionado ao Instabridge, você irá se conectar automaticamente com o aplicativo.

iOS: vá em “Configurações” > “WiFi” > Escolha a rede indicada “Conectar com Instabridge

