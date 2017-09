Aplicativo de carona com motos deve ser lançado em outubro

Com previsão de lançamento em outubro deste ano em Uberaba, o serviço de mobilidade por motocicletas Garupa é uma nova oportunidade de renda extra para os adultos maiores de 21 anos da cidade. Contando hoje com mais de 1000 condutores cadastrados e mais de 30 mil clientes, o aplicativo gratuito, similar ao UBER, pode ser baixado nas lojas Google Play e Apple Store. Para se cadastrar como condutor do Garupa, o interessado precisa preencher alguns requisitos: possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A ou AB há mais de dois anos; ter moto fabricação ano 2009 em diante de, no mínimo 125 cilindradas, e com a documentação em dia; não possuir antecedentes criminais; e possuir conta própria em banco.

Todos os motociclistas credenciados no Garupa preenchem os requisitos exigidos na legislação referente à profissão de mototaxista. Além disso, usuários e condutores têm direito a um seguro de até R$ 12 mil por morte acidental ou invalidez permanente (20% a mais do que a exigida pela regulamentação), bem como uma cobertura adicional para despesas médicas e hospitalares de até R$ 2,7 mil. De acordo com Suellen de Aguiar Rodrigues, CEO do Garupa, o aplicativo é uma “excelente oportunidade nesse momento de crise”. “Além da comodidade para o motociclista, que vai fazer corridas com clientes que estejam próximos a ele, o Garupa é uma oportunidade de renda extra para quem tem moto. O condutor não vai precisar deixa seu emprego para trabalhar com o aplicativo”, destaca.

O interessado em se cadastrar no serviço deve fazer uma pré-inscrição no site do Garupa, preenchendo um formulário com informações pessoais. Também deve anexar cópias do documento da moto, da CNH, da certidão negativa de antecedentes criminais e do comprovante de conta bancária. Em até 48 horas, a empresa entrará em contato por telefone para finalizar a inscrição. Desenvolvido e mantido pela startup Brave, o aplicativo já é sucesso na cidade do Rio de Janeiro, com mais de mil condutores credenciados e cerca de 30 mil usuários.

O Garupa começou a funcionar na capital fluminense em setembro de 2016. A empresa também acaba de lançar seu modelo de franquias, para estender o serviço para outras localidades do país. Acesse o site do Garupa e saiba mais sobre o aplicativo. Para? ?o? ?usuário Com interface simples e interativa, o aplicativo funciona da seguinte maneira: o usuário cadastrado informa o local de origem e para onde quer ir; em seguida, verifica o valor final da corrida sem tarifa dinâmica e, por fim, solicita o veículo.

O Garupa localiza o motociclista mais próximo e informa o tempo aproximado de deslocamento até o usuário, o valor da corrida e o tempo estimado para chegar ao destino. Os principais diferenciais do Garupa para o cliente são a economia de tempo e as formas de pagamento, pois o deslocamento por meio de motocicletas tende a ser muito mais rápido, e o usuário cadastrado não precisa andar com dinheiro vivo na carteira, uma vez que pode realizar o pagamento com dinheiro ou diretamente pelo cartão de crédito. Conforme explica a CEO do Garupa, o serviço foi pensado para ser ágil e seguro, tanto para usuário, quanto para o condutor da moto.

“O Garupa consegue driblar o trânsito e garantir a pontualidade do cliente. Além de ter essa agilidade, o usuário sabe que o condutor vai possuir todos os requisitos para garantir a segurança de ambos”, enfatiza Suellen de Aguiar Rodrigues.

