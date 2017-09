Apaixonados por gastronomia poderão aproveitar a segunda edição da Temporada Gourmet

O Shopping Campo Grande promove a segunda edição da Temporada Gourmet, uma semana cheia de sabores e delícias para seus clientes conhecerem e degustarem alternativas de pratos, escolhidos a dedo pelos restaurantes, lanchonetes, cafeterias e docerias do estabelecimento a preços especiais. A Temporada será realizada de 11 a 17 de setembro.

Os apaixonados por gastronomia poderão se deliciar durante uma semana inteira com os melhores sabores. Os estabelecimentos participantes trabalharão com um mesmo valor dentro do seu segmento, criando assim combos e/ou descontos especiais para os clientes, proporcionando uma experiência positiva através da degustação. Os valores fixados são R$ 44,90 para restaurantes, R$ 19,90 para a praça de alimentação e R$ 9,90 para cafés e docerias.

Esta edição traz ainda a aula show com a apresentadora e Chef de Cozinha Natural Bela Gil, na Praça Central do estabelecimento. Os clientes que efetuarem 300 reais em compras de 4 a 14 de setembro no Shopping Campo Grande, terão direito a um ingresso para o evento. A palestra abordará o universo das comidas saudáveis por meio da culinária natural. O objetivo é falar de uma alimentação mais consciente e que proporcione bem-estar e qualidade de vida.

Bela ficou nacionalmente conhecida com o seu programa de culinária no canal GNT e, para estreitar a relação com o público, também lançou o “Canal da Bela” no Youtube. Lá, são abordados todos os temas ligados à vida saudável e consumo consciente

Haverá, ainda, oficinas gratuitas, que serão realizadas de 13 a 17 de setembro. A programação inclui palestras de chefs renomados, como Dedê Cesco, que estará presente no dia 16/09 ensinando o Tzatziki ao Coulis de Pimentão, com degustação aos participantes. Quem também levará seus conhecimentos ao público é o chef Ronal Guzman Lavado, ensinando o Ceviche Clássico Peruano, do restaurante Imakay.

As inscrições deverão ser feitas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, que pode ser baixado gratuitamente pela Play Store ou Apple Store, em smartphones ou tablets. Já para a aula show da Bela Gil, haverá um balcão na Praça Central de eventos, no primeiro piso, onde serão feitas as trocas dos cupons fiscais pelos ingressos.

Serviço

Data: de 11 a 17 de setembro

Local: Shopping Campo Grande

Valores:

R$ 44,90 - Restaurantes

R$ 19,90- Praça de alimentação

R$ 9,90 - Cafés e docerias

