SAÚDE | Sexta, 1 de Setembro de 2017 - 19:31 Agência Nacional de Saúde suspende venda de 41 planos de saúde Entre as queixas, estão negativas e demora no atendimento. A medida, segundo a ANS, atinge 41 planos de 10 operadoras e a suspensão começa a valer a partir do dia 8 deste mês