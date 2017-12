Anhanguera recebe iniciativa mundial do Google

Lançado mundialmente em Singapura, no mês de setembro, o WomenWill convida mulheres inspiradoras para a realização de debates, - divulgação

A Anhanguera de São José (SC) fará parte do lançamento brasileiro da iniciativa mundial do Google, WomenWill, que acontecerá no dia 13 de dezembro, às 19h, no campus da faculdade. Pela primeira vez no Brasil, o projeto é dedicado a entender o papel da tecnologia na vida das mulheres e oferecer ferramentas, habilidades e oportunidades, com o intuito de inspirá-las na realização do sonho profissional. Na ocasião, a especialista em Marketing, consultora de neuromarketing, administradora e gerente do projeto Google Business Group Florianópolis, Adair Christina, abordará o temaDesenvolvendo propósito e liderança através da internet.

Lançado mundialmente em Singapura, no mês de setembro, o WomenWill convida mulheres inspiradoras para a realização de debates, palestras e entrevistas que abordam o empoderamento feminino e o papel da tecnologia na vida profissional das mulheres. O projeto contará com encontros mensais, com atividades que envolvem diversos temas, entre eles: brockchain, design sprint, neurociência, business model canvas e startup. O evento será gratuito e aberto para a comunidade.