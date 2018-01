Anhanguera oferece 1,5 mil vagas em qualificação gratuita

Estão disponíveis mais de 1,5 vagas em 31 minicursos, que acontecem em 1° de fevereiro, na unidade situada na avenida Gury Marques, 3203, saída para São Paulo - Divulgação

A Anhanguera de Campo Grande inicia a temporada de minicursos gratuitos para quem deseja desenvolver novas habilidades profissionais e pessoais ou atualizar suas competências em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho.



Estão disponíveis mais de 1,5 vagas em 31 minicursos, que acontecem em 1° de fevereiro, na unidade situada na avenida Gury Marques, 3203, saída para São Paulo. Ministradas por professores e coordenadores da instituição, as qualificações são nas áreas de Empregabilidade, Saúde, Engenharia, Direito, Matemática, entre outras. As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo sitehttp://evento.canalconecta.com.br/ e todos os alunos receberão certificado de conclusão. Mais informações pelo telefone (67) 3345-6100.

Confira todos os minicursos oferecidos:

Primeiros socorros 1 (obstrução de via aéreas)

Primeiros socorros 2 (queimaduras e imobilização)

Enfermagem e mercado de trabalho

Como se comportar em uma entrevista de emprego e elaborar um currículum adequado.

Como falar e escrever bem de acordo com as regras ortográficas

Excelência no atendimento ao cliente

Instalação elétrica residencial

Libras básico

Marketing digital como ferramenta de prospecção de novos clientes

Alterações morfológicas das células sanguíneas: identificação e elaboração de laudo

Epidemiologia do câncer

Conceito neuroevolutivo Bobath

Fisioterapia no paciente politraumatizado

Manutenção industrial

Matemática financeira com uso da hp 12c

Integração contábil e consultoria empresarial

Sondagem SPT (standard penetration test) - Geotec

Confiabilidade de ativos

Mostra de armas da Polícia Civil

Júri simulado

Mediação: solução e conflitos familiares

Preparo de argamassas e concreto-ensaios

Hiit - treinamento intervalado de alta intensidade

Musculação: conceitos e aplicações

Programação de robô (usando kit lego)

Sistema supervisório

Automação: sensores e clp

Matemática para o ensino fundamental

Ficha de avaliação e acompanhamento para alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista)

NR 35

Rila - Rota da Integração Latino Americana

Na quinta-feira também acontece a Feira Anhanguera Conecta, um evento gratuito e aberto ao público, que proporciona capacitação e divulgação de ofertas de trabalho e estágio. A partir das 14h, Funsat, Coca-Cola, Skill, Ciee e outras empresas parceiras estarão reunidas para expor oportunidades e realizar o cadastramento de currículos.

Além disso, às 19h, especialistas do segmento de Recursos Humanos e gestores convidados realizam a mesa redonda Os principais fatores que levam à demissão e como evitá-los. Estarão presentes a coach e psicóloga Tatiane Carra - que fará a mediação; a psicóloga e coach Márcia Fachini; o gerente de RH na ADM do Brasil, Carlos Pinto Leite; a gerente do laboratório Sabin, Katiuce Piuna Duque Ferrari; o sócio proprietário da Skill e diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul, Alexandre Gewhr; e a gestora de atividades organizacionais da MS Gás, Lilian Aparecida Rosa Magalhães de Arruda. Para participar, basta comparecer à unidade.

SERVIÇO

Cursos gratuitos na Anhanguera de Campo Grande

Data: 1° de fevereiro

Local: Centro Universitário Anhanguera - avenida Gury Marques, 3203, saída para São Paulo

Inscrições: http://evento.canalconecta.com.br/

Informações: 3345-6100.