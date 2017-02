Amansul disponibiliza 45 vagas para curso de prepração à Magistratura

Terminam amanhã (3) as inscrições para participar do Curso de Preparação à Magistrura, oferecido pela Esmagis (Escola Superior da Magistrura de MS), e pela AMAMSUL (Associação dos Magistrados do Estado de MS).

Podem participar bacharéis em direito que apresentem cópia do diploma ou declaração de conclusão de curso, CPF e identidade. O investimento mensal é de R$ 550, com 10% de desconto para pagamentos até o dia 15.

São disponibilizadas 45 vagas, condicionadas ao mínimo de 35 alunos. Demais informações devem ser obtidas na Secretaria da Esmagis, das 8 horas às 18 horas, na sede administrativa da Amansul, localizada na rua 25 de Dezembro, 37, centro de Campo Grande, ou pelos telefones 3384-1940 e 98428-5541.

