Alunos do Senac Gastronomia prepararam cardápio especial em 'dia de comando'

Neste sábado, 04 de abril, o restaurante terradaságuas, do Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, terá uma noite especial com um cardápio preparado pelos alunos do curso de Cozinheiro, inspirado nos biomas brasileiros. O evento, "Alunos no comando", propicia aos futuros profissionais uma experiência completa na gestão e na operação de um restaurante.



O atendimento tem início às 19h e os ingressos devem ser adquiridos de forma antecipada no restaurante, até 14h de sábado. O valor por pessoa é de R$ 90,00, e não inclui bebidas. O passaporte para a viagem gastronômica dá direito a todos os seis pratos elaborados pelos alunos, com homenagens às regiões do País:



- Prato da Mata Atlântica: Mar de Folhas - Capuchinho com creme de palmito e camarões, mar de agrião azedinha e ora-pro-nóbis, molho de manga, laranja e limão;

- Prato do Pantanal: Terra Alagada - Filé de pintado assado na manteiga de bocaiúva, musseline de banana da terra, tomate cereja, cebolinha e pimentão vermelho;

- Prato do Cerrado: Cerrado tropical - Ceviche de tangerina, manga, pimentão vermelho, tomates verdes, cebola roxa, cebola nacional, pimentas cambuci e dedo de moça;

- Prato dos Pampas: Planície Verde - Bife ancho com crosta de ervas (manjericão, tomilho e cheiro verde), pinhão torrado e polenta verde;

- Prato da Caatinga: Mata Branca - Cuscuz nordestino, paçoca de carne e queijo coalho;

- Prato da Amazônia: Vitória Régia - Mil folhas de cacau, mousse de cupuaçu e chantilly de cachaça de jambu.



Os alunos serão os responsáveis pela criação do cardápio e a prática será supervisionada pelo corpo docente e administrativo. "É uma experiência única para esses alunos, que terão a oportunidade de vivenciar na prática tudo aquilo que aprenderam em sala de aula. Uma iniciativa para tornar o processo formativo ainda mais dinâmico e diferenciado, permitindo que o aluno pratique, com clientes reais, todas as competências desenvolvidas nos ambientes simulados", afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.



O Senac Turismo e Gastronomia fica na Rua Antônio Maria Coelho, 3.368, Jardim dos Estados. Outras informações pelo telefone (67) 3316-4114.