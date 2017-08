Alunos do projeto Varal de Charges participam de sorteio de prêmios na Semed

Alunos de 40 escolas municipais participaram na tarde desta quinta-feira (17) de um sorteio de prêmios na Secretaria Municipal de Educação. Foram sorteados 118 prêmios – representando cada ano de Campo Grande – de hand spineer, fone de ouvidos e até bicicletas.

Participaram dos sorteios os alunos que integraram o projeto Varal de Charges Reme e a Morena de 118 anos. A ideia do projeto era que cada aluno produzisse uma charge ou um desenho que representasse Campo Grande.

Ganhador da tão sonhada bicicleta, Taylor Vinicius Silva Campos, de 10 anos, 5º ano da Escola Municipal Celina Martins Jallad, falou da felicidade em ser contemplado. “Eu nunca tinha ganhado uma bicicleta. Queria muito, muito, muitão… É a realização de um sonho. Vou andar lá em casa até cansar”, disse.

Emocionada por ver seu aluno ser sorteado, a diretora da escola, Cirlei Barbosa da Silva, afirmou que além da alegria em ver um aluno seu ganhar o prêmio máximo, está a satisfação em vê-los mostrar seus talentos. “Este evento só traz a acrescentar no nosso trabalho. No dia a dia temos os ensinamentos pedagógicos, todo um currículo a ser trabalhado. Quando vem um evento que dá a oportunidade para a criança trazer o que ela aprendeu, expor com outras escolas, mostrar a habilidade que tem, as faz acreditar em si”, salientou.

Para o prefeito Marquinhos Trad, o projeto não só mostra as habilidades das crianças, como faz um resgate histórico de Campo Grande. “E isso que nos mostra esse projeto. As crianças desenharam, pintaram, copiaram os monumentos e o que significam. Não adianta apenas pintar, tem que saber o por quê? É algo muito importante. Um povo sem historia, é um povo sem memória”, disse.

Já sobre a exposição fotográfica “Campo Grande, sua história por meio da realidade aumentada”, o prefeito salientou a importância de se conhecer a evolução da capital. “Na época daquelas fotografias se comprava fiado. Você conhecia o dono da padaria, do bolicho… Você não andava com carteira, com dinheiro e sim com uma caderneta e ali eram anotadas as compras… E essa história está sendo retratada, porque aqueles que amam essa cidade, para ensinar as novas gerações o que foi feito até se chegar aos dias de hoje. Se não cultivarmos o amor, as boas lembranças, tudo cai no esquecimento”, afirmou.

A secretária de Educação Ilza Matheus também falou da importância de se estudar o passado. “Este trabalho foi muito importante porque tem aqui uma exposição de fotos, de épocas passadas, é muito importante para os nossos alunos conhecerem como era os trajes das pessoas no passado, como era o meio de transporte, como as casas eram construídas e como viviam. As nossas ruas ainda não tinham semáforos, não tinham faixa de pedestre, a nossa cidade foi evoluindo. Nós temos fotos de monumento que estão preservados até hoje. O nosso relógio, o nosso obelisco, alguns colégios que foram construídos há tanto tempo”, finalizou.

