Alunos do Colégio Le Irdak ganham quadra coberta de esportes

O deputado estadual Paulo Siufi (PMDB), e os diretores do Colégio Le Irdak, profª Regina de Araújo e o Dr. Mafuci Kadri - A Crítica

Um ano se passou, muitos desafios foram vencidos e benfeitorias realizadas, foi neste clima de festa que o Colégio Le Irdak inaugurou na última quinta-feira (19), a quadra coberta esportiva "Professor Nasme Kadri", em Campo Grande, MS.

O Colégio foi construído visando uma educação de qualidade, possibilitando condições de desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, atendendo todas as habilidades da criança a partir de 4 meses, do berçário ao ensino fundamental.

O colégio oferece uma estrutura completa e bem equipada (móveis escolares adequados à idade da criança, Studio de Dança, sala de Judô, Piscina aquecida, Sala de arte, sala de música, salas climatizadas, novo layout da fachada do colégio, quadra de esportes coberta, notebook para as aulas digitais, parquinho) e outros objetivos ainda serão lançados.

Durante a cerimônia de entrega o diretor Presidente do colégio Dr. Mafuci Kadri disse que a obra é motivo de orgulho, parabenizou todos os envolvidos e lembrou que a quadra só veio a somar com as necessidades da escola "as aulas de educação física tem grande importância dentro da escola. Fizemos a cobertura e agora nós teremos além das aulas de educação física, em um espaço adequado, teremos futebol, vôlei, basquete, será uma quadra polivalente para atender toda a comunidade escolar".

Quem também presenciou a entrega da quadra foi deputado estadual Paulo Siufi, que entregou a escola uma Moção de Congratulação. Para Siufi, o Colégio Le Irdak, em apenas pouco tempo de existência já oferece tantas qualidades como o ensino e agora a atividade física para seus alunos, "Quando você faz uma quadra poliesportiva você está oferecendo uma condição deles exercitarem e através do exercício físico você evita muitas doenças, obesidade infantil , que inclusive hoje nós somos uma das capitais que mais tem esse índice. Então tenho a absoluta certeza que uma escola que lida com crianças e com adolescentes só é completa quando tem uma quadra poliesportiva".

Como forma de agradecimento ao irmão, Dr° Mafuci Kadri diz que Nasme além de ser um grande parceiro, sempre atende seus pedidos e que homenagem deve ser feita com a pessoa em vida. "Foi uma retribuição singela que fiz para meu irmão ao qual me acompanha a tantos anos e farei quantas vezes por necessário e oportunidades tiver", diz.

Emocionado, Nasme Kadri conta que foram 18 anos dando aulas de educação física na periferia em Campo Grande e se sente honrado em ver seu nome homenageado na quadra do colégio. "Hoje nós encontramos mais facilidade que antigamente, eu falo isso com experiência na área da rede pública de educação. Nós dávamos aulas em periferia sem materiais, hoje a gente tem a possibilidade de dar um espaço melhor, mais humanizado, e elas com certeza usufruirão desse espaço e se beneficiarão fazendo atividade física, esporte. É isso que forme crianças e homens de bem, que os tire da ociosidade e lhes dê a oportunidade de ter um futuro bem melhor".