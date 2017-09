Alunos do 8º ano do ensino fundamental vencem torneio de Robótica da Escola do Sesi de Naviraí

A equipe Hidrolego, dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, foi a grande campeã da 3ª edição do Torneio Interclasse de Robótica da Escola do Sesi de Naviraí realizado no último sábado (2) na quadra poliesportiva do CISS (Centro Integrado Sesi Senai). A competição reuniu seis times formadas por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino Médio e faz parte do torneio promovido anualmente pelas sete escolas do Sesi em Mato Grosso do Sul, que começou no dia 12 de agosto pela Escola do Sesi de Aparecida do Taboado e termina no próximo dia 30 de setembro na Escola do Sesi de Maracaju, sendo um aquecimento para que os alunos possam se preparar para competições nacionais e internacionais de robótica da FLL (First Lego League).

De acordo com a diretora da Escola do Sesi de Naviraí, Paula Nudimila de Oliveira Silva, neste ano o tema proposto pela FLL é “Hydro Dinamics: O que poderia se tornar possível quando compreendemos o que acontece com a nossa água?”. “A 3ª edição do torneio Interclasse de Robótica da Escola do Sesi de Naviraí já é um evento tradicional do colégio. A competição propõe que estudantes com idade entre 9 a 16 anos sejam apresentados ao mundo da ciência e da tecnologia de forma divertida, por meio da construção de robôs feitos inteiramente com peças Lego e programados com a tecnologia Lego Mindstorms NXT”, detalhou.

Reunidos em seis times com até 10 integrantes sob a orientação do professor técnico e mentor, os alunos usam a imaginação e a criatividade para investigar problemas e buscar soluções inovadoras que contribuam para um mundo melhor. “Os competidores desenvolveram projetos de pesquisa inovadores que poderão, quem sabe, ajudar milhões de pessoas no futuro. Durante esse processo, novos horizontes são abertos para que os participantes desenvolvam o interesse pela ciência e tecnologia e descubram novas possibilidades de carreira”, completou a diretora.

A competição

A competição tem quatro etapas e os alunos são avaliados nas categorias: Projeto de Pesquisa, Core Values, Design do Robô e Desafio do Robô realizados no tapete oficial do torneio. No Projeto de Pesquisa, os alunos devem apresentar uma solução inovadora em conformidade com o tema da temporada do torneio, enquanto no Core Values eles são submetidos a uma atividade em grupo para que os juízes analisem se os valores do torneio foram contemplados - trabalho em equipe, competição amigável e aprender divertindo-se.

Já no Design do Robô a máquina criada pelos alunos para realizar as missões do tapete do torneio é avaliado nos seguintes quesitos: desenho mecânico, estratégia e inovação na programação. No Desafio do Robô, as máquinas são projetados e programados pelos membros da equipe para executar uma série de tarefas, ou missões, durante partidas de 2 ½ minutos em uma mesa de competição que reflete o tema do mundo real para aquela temporada.

A Hidrolego foi a grande campeã, pois faturou as categorias Projeto de Pesquisa e Desafio do Robô, enquanto a equipe The Kings of Robotic, formada por alunos do 6º ano, venceu a categoria Design Robô, e a equipe The Guardian Of Water, do 7º ano, ganhou a categoria Core Values. Para a estudante Rafaela Silva Rocha, aluna do 8º ano do Ensino Fundamental e integrante da equipe campeã Hidrolego, o torneio foi muito importante porque mostrou a união entre os alunos dos diferentes times, bem como o desenvolvimento tecnológico e o trabalho em equipe. “Esse ano foi emocionante foi uma experiência incrível”, disse.

O estudante Gustavo Alencar, que também é aluno do 8º ano do Ensino Fundamental e integrante da equipe campeã Hidrolego, reforça que, sem dúvidas, o Torneio Interclasse de Robótica da Escola do Sesi de Naviraí é muito importante para todos os alunos. “Já é um marco na nossa história na escola. Os últimos três anos foram muito especiais e todos se emprenharam muito. Por isso, fomos a melhor equipe”, garantiu.

