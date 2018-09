Alunos de jardim da infância no DF participam da Semana do Trânsito

Em comemoração à Semana Nacional do Trânsito - de 18 a 25 de setembro -, crianças de quatro e cinco anos de um Jardim de Infância da Rede Pública do Distrito Federal participam nesta quarta-feira (19) de uma atividade diferente. Por meio de jogos eles se divertiram e aprenderam importantes regras de trânsito para motoristas e pedestres. A atividade, organizada pelo Detran-DF em parceira com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), contou com a participação do ministro das Cidades, Alexandre Baldy.

O tema deste ano, definido pelo Conselho Nacional de Transito (Contran), é “Nós Somos o Trânsito”. Ao destacar a importância da educação no trânsito desde criança, Baldy lembrou os números alarmantes de mortes no trânsito e da importância de cada cidadão, individualmente, faça sua parte para reduzir esses índices.

“O trânsito, infelizmente, mata muitos brasileiros todos os dias. Nessa semana [Nacional do Trânsito], nós desejamos que a população possa reconhecer que se cada um fizer a sua parte, faremos um trânsito mais seguro. A condução de motoristas e pedestres é individual. Eles são responsáveis por suas atitudes e pelas consequências que geram o excesso de velocidade e a utilização do celular [ao dirigir]”, disse. Baldy lembrou ainda que, por dia, 138 brasileiros perdem a vida no trânsito.

Para o ministro, o maior desafio para reduzir os índices de acidentes é conscientizar a população do elevado número de vítimas do trânsito todos os anos no Brasil. “Estamos falando de quase 45 mil brasileiros que são vítimas fatais, por ano, e de outras 50 mil que sofrem lesões com alguma gravidade”, acrescentou.

A diretora do Jardim de Infância, Maria Valderez Moraes, ressaltou a importância da ação com as crianças. “Para nós essa atividade foi um presente. A criança aprende mais vivenciando a situação concreta e quando a gente passa informações na linguagem deles é um aprendizado para o resto da vida. Essa é uma lição de cidadania para eles que, por tabela, transmitem aos pais. A criança nessa fase assimila tudo com muita seriedade, responsabilidade e muito compromisso”.

No Distrito Federal, segundo o chefe do Núcleo de Campanhas Educativas do Detran, Antônio Carlos dos Anjos Filho, apesar de serem intensificadas as campanhas especiais como o Maio Amarelo e a Semana Nacional de Trânsito, as atividades educativas nas escolas fazem parte de um programa permanente onde cinco escolas são vistadas por dia.

“Trabalhar com as crianças é mostrar para elas a importância que tem como pedestre. É aí que elas aprendem a atravessar a rua na faixa, que os responsáveis precisam segurar no pulso delas. Nossa ideia não é que elas sejam uma fiscal dos pais, não é transferir responsabilidade, mas mostrar que elas também fazem parte do trânsito e também precisam estar atentas para a segurança delas e de todos”.