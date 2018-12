Alunos de escola pública paulista cursam disciplina que simula a ONU

Cerca de 40 alunos do ensino médio concluíram hoje (7) um projeto de aprendizado que simulou a Organização das Nações Unidas (ONU) – a instituição mundial criada por países com a intenção de promover a paz e o desenvolvimento – na Escola Estadual Ministro Costa Manso, em São Paulo. A disciplina foi oferecida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com o Escritório de Representações do Ministério das Relações Exteriores.

As aulas – ministradas por estagiários do escritório do ministério, com supervisão dos diplomatas – ofereceram conhecimentos básicos sobre o sistema internacional e o funcionamentos da ONU, bem como sobre as relações diplomáticas entre estados membros da organização. O objetivo foi capacitar os alunos a refletir sobre a complexidade dos temas da agenda internacional, a participar em debates e a buscar soluções negociadas para conflitos.

A realização de modelos de simulação das Nações Unidas surgiu na Universidade de Harvard há mais de 40 anos e foi replicada no mundo inteiro. No Brasil, simulações já são realizadas em diversas universidades, faculdades de Relações Internacionais e em colégios particulares de ensino médio.

O projeto está incluindo na iniciativa Adoção Afetiva de Escolas Estaduais, que visa a oferecer novas oportunidades aos alunos da rede pública. A Escola Estadual de Ensino Médio Ministro Costa Manso foi escolhida por oferecer estrutura física e grade curricular que permitiram a inclusão do projeto como uma disciplina eletiva.

Em 2019, o Escritório de Representações do Ministério das Relações Exteriores vai ampliar o projeto para dez escolas de ensino médio do estado de São Paulo.

* Estagiário sob a supervisão de Alexssander Soares